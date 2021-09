Indígena que perdió una pierna por mordedura de serpiente cumplió su sueño de ser futbolista

A la orilla de la quebrada, el pequeño Marco Montezuma jugaba con el agua fría y cristalina, metiendo sus pies y salpicando su cuerpo, como todos los días, entre risas, recordando la advertencia de su mamá de que tuviera cuidado con la corriente.

Aquel día tomó un bejuco, de un árbol, sin percatarse despertó a una serpiente bocaracá, que ante el ruido y el movimiento del pequeño, instintivamente lo mordió en su pierna derecha, causándole un dolor indescriptible por el veneno, que lo paralizó. Solo atinó a gritar y llorar.

Pese a que fue trasladado en helicóptero desde el poblado de La Unión del Sur, en la Reserva Guaymí de Conte Burica, frontera con Panamá, hasta San José, donde fue internado en el Hospital de Niños, no le pudieron salvar su pierna.

Marco tenía apenas tenía siete años, y luego de dos meses de estar internado, su mundo cambió para siempre, no obstante, su deseo de superarse y cumplir el sueño de jugar fútbol fue mayor que sus limitaciones.

Marco Montezuma se convirtió en el primer indígena en anotar un gol en el campeonato de Liga Premier de Fútbol Amputados. El joven de 22 años es oriundo de Conte Burica, frontera con Panamá. Cortesía

15 años después, tras sacar su bachillerato en Golfito, Marco se convirtió en el primer jugador indígena en anotar en la Liga Premier de Fútbol Amputados, autor del tanto del empate frente a Sporting AMP frente a los Tiburones del Puntarenas FC (1-1), el pasado 18 de setiembre, en el estadio Lito Pérez.

El joven anotó el gol mediante un penal y más tarde los capitalinos ganaron el punto extra en lanzamientos de penal 4-2.

Sin rendirse. A pesar de sus limitaciones, Marco siempre ayudó a sus padres, tanto en las labores del campo como en su casa, pero su deseo siempre fue jugar al fútbol.

Hace dos años leyó en internet un anuncio del equipo Asociación Real Fortaleza y les escribió contándoles su historia y la meta de jugar fútbol. Wilber Espinoza, coordinador del club, lo consultó con sus compañeros y decidieron darle una oportunidad.

Mediante una encomienda, le mandaron a Golfito un balón, unas muletas canadienses, un ‘taco’ y una serie de ejercicios para que entrenara. En el patio de su casa y en compañía de su hermano, Marco siguió al pie de la letra cada rutina con el único anhelo den que lo tomarán en cuenta.

Con esfuerzo y dedicación, el joven de la etnia ngäbe fue mejorando en el aspecto físico y técnico, de acuerdo a los videos que enviaba al equipo, por lo que lo invitaron a entrenar, para que demostrara sus habilidades. No tardó en ser incorporado oficialmente al plantel de Real Fortaleza, que para esta temporada es patrocinado por Sporting AMP.

“Para mí significa mucho la oportunidad que me dieron, ya que pude cumplir mi sueño. Para mí es muy importante que puedan valorar todo lo que he podido realizar en este equipo de fútbol para amputados, porque mi deseo siempre fue jugar, estar en una cancha y disfrutar lo que hago”, dijo Montezuma.

Marco explicó que al no tener su familia un terreno propio, siempre han luchado por salir adelante trabajando la tierra y ayudando en lo que podía. Posteriormente, su deseo de superación lo llevó a viajar a Golfito, donde una familia le dio la oportunidad de quedarse en su casa, para que aprobara el colegio.

“El apoyo para mí ha sido de gran ayuda, ya que Real Fortaleza y ahora Sporting me abrieron las puertas y puedo cumplir mi objetivo de ser futbolista, lo que siempre había soñado. No es fácil viajar desde mi casa a Golfito y de allí a San José a entrenar, pero vale la pena y mi familia me apoya”, agregó Montezuma.

[ La reina del Chirripó se entrena en la montaña con botas de hule y cocina en fogón de leña ]

Muy talentoso. Wilber Espinoza, coordinador del Real Fortaleza y del club Sporting, indicó que al principio pensaron que le iba a ser muy difícil el “muleteo”, es decir, correr por la cancha con las muletas y aprender a patear el balón, sin embargo, para su sorpresa rápidamente pudo adaptarse al grupo.

“Marco es un muchacho muy humilde e inteligente. Todo el año pasado vino a entrenar y nosotros le ayudamos con los pases y un algún dinero para que se ayude. Además el se viene los sábados de Golfito, se queda en mi casa en Cartago y el domingo va a entrenar al estadio de Rohrmoser”, comentó Espinoza.

El encargado del equipo comentó que la colaboración que reciben de Sporting está temporada les da la oportunidad de ayudar a los jugadores que vienen de lugares largos, tales como Quepos, Puriscal, Laurel de Corredores y Conte Burica.

[ La reina del Chirripó nos guió hasta sus dominios a través de la montaña, entre ríos y trillos de barro ]

Sporting nos brinda toda la logística, el traslado del plantel e incluso compró 12 pares de muletas canadienses para los jugadores. Además nos brinda uniformes y todo lo necesario, por lo que estamos muy agradecidos con toda la organización”, manifestó Espinoza.

“Toda esa colaboración le permite a la Asociación Real Fortaleza buscar más patrocinadores para ayudar a los muchachos con sus necesidades. Es muy importante todo lo que ellos nos brindan y esperamos tener un buen año y pelear el campeonato”.

En la primera jornada de la Liga Premier de Fútbol Amputados los marcadores fueron: Pere Zeledón 1 - LDA AMP 5, San Carlos 2 - Curridabat 0 y Tiburones 1 - Sporting 1.

Este sábado 2 de octubre se jugará la segunda fecha con los duelos LDA AMP - Curridabat, Sporting AMP - Pérez Zeledón AMP y Tiburones Puntarenas - San Carlos AMP.