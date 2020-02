“No tengo entrenador, yo me preparo con mi papá. He ganado como 32 carreras desde que tengo 11 años. Gané en Cerro Ena, Cerro Paraguas, Cabécar, Orosi, Aguas Eternas, Herradura y otras. La única que me falta es Chirripó. Este año me fue bien, no me cansé tanto, pero el pasado no, me costó mucho subir y bajar”, comentó Salazar.