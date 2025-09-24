Impresionante: Costa Rica tiene un campeón mundial de ciclismo de solo tres años

Noah Muñoz Villegas celebra en lo más alto del podio su título de campeón Mundial de Bicicletas Strider o de Balance, en la modalidad de Adventure Cross. Fotografía: Erika Villegas

Con tan solo tres años, ya subió a lo más alto de un podio en un evento internacional y se coronó campeón mundial representando a Costa Rica.

El niño Noah Muñoz Villegas se proclamó monarca del Campeonato Mundial de Bicicletas Strider o de Balance el pasado sábado 20 de setiembre, en la categoría Adventure Cross 3 años, y subcampeón mundial en la modalidad Sprint Race 3 años.

El evento se llevó a cabo en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, y contó con la participación de más de 500 niños de diferentes partes del mundo. Noah representó a Costa Rica en esta competencia internacional, dejando en alto los colores patrios.

Costa Rica tiene un campeón Mundial de tres años

En su categoría principal, Sprint Race, logró la primera posición en su heat inicial, lo que le dio pase directo a la final sin necesidad de disputar repechaje. En esta modalidad participaron 87 competidores, pero solo 16 clasificaron a la final, donde el costarricense se destacó quedando como subcampeón mundial.

Sin embargo, su participación no finalizó allí. De forma sorpresiva, Noah fue admitido en la modalidad Adventure Cross 3 años, donde alcanzó el título de campeón mundial, tras una gran actuación.

Esta prueba consiste en completar tres vueltas consecutivas a la pista: la primera corriendo, la segunda en bicicleta de balance y la tercera en bicicleta con pedales.

Noah Muñoz Villegas destaca en el Mundial de Bicicletas Strider

Para Muñoz Villegas esta fue la segunda ocasión en que representó a Costa Rica fuera del país. En abril pasado participó, con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI), en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, realizado en Guatemala. En ese evento obtuvo el tercer lugar centroamericano y se proclamó subcampeón en el C1 Internacional.

“Para nosotros como padres es de suma importancia apoyarlo en todo lo que podamos, ya que entendemos que estas experiencias, a tan corta edad, representan un gran impulso en su desarrollo deportivo y formación personal”, comentó Erika Villegas, madre del joven ciclista.

La delegación costarricense estuvo conformada por cinco pequeños atletas, quienes tuvieron una destacada participación. Thiago Aguirre obtuvo la segunda posición en la categoría Adventure Cross 6 años, mientras que Samuel Villegas finalizó dentro del top 10 en la categoría de 2 años.

“Esto demuestra que Costa Rica cuenta con un semillero importante de jóvenes atletas. La edad no importa cuando se ama lo que se hace y se compite con pasión”, destacó Villegas, muy orgullosa de su hijo.

Las bicicletas de balance ayudan a desarrollar el equilibrio, la coordinación y las habilidades motrices de forma natural en los niños, facilitando la transición a una bicicleta con pedales en el futuro. También disminuyen el miedo a caerse, al ser bajas y cercanas al suelo, fortalecen los músculos y favorecen la orientación espacial.