Impresionante: Costa Rica tiene un campeón mundial de ciclismo de solo tres años

Ciclista costarricense de tres años se coronó campeón mundial el fin de semana en los Estados Unidos, donde participaron 500 niños

Por Juan Diego Villarreal
Noah Muñoz Villegas Campeonato Mundial de Bicicletas Strider o de Balance Campeó Modalidad Adventure Cross 3 años Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 24 de setiembre del 2025 Fotografía: Erika Villegas
Noah Muñoz Villegas celebra en lo más alto del podio su título de campeón Mundial de Bicicletas Strider o de Balance, en la modalidad de Adventure Cross. Fotografía: Erika Villegas (La Nación/Fotografía: Erika Villegas)







Noah Muñoz VillegasCampeón del Campeonato Mundial de Bicicletas StriderCategoría Adventure Cross 3 años
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

