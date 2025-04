Hermanos generaleños sueñan con darle medalla a Costa Rica en Panamericanos de ciclismo de montaña

Isaac y Samuel Campos Quirós, de 11 y 9 años respectivamente, viven en General Viejo de Pérez Zeledón y sueñan con darle una medalla a Costa Rica en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de montaña, que se realizará en Pedregal desde este jueves 24 hasta el domingo 27 de abril.

La participación de Isaac y Samuel fue posible gracias al equipo de sus padres, el Team CQ PZ, liderado por Eduardo Campos y Johana Quirós, quienes patrocinaron a sus hijos y cubrieron los gastos de hospedaje para que pudieran competir.

Para estos jóvenes pedalistas generaleños, campeones en la modalidad de ruta, esta será la primera vez que compitan juntos representando a la Selección Nacional. Por ello, agradecieron a la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) por la oportunidad y, en especial, a sus padres por el apoyo incondicional.

Isaac, el mayor, participará en la categoría Infantil, mientras que Samuel lo hará en la categoría Prejuvenil. Ambos son conscientes de que no será fácil subir al podio, pero tienen la esperanza de brindarle una alegría al país.

El Panamericano de Ciclismo de Montaña que albergará Costa Rica tendrá a más de 200 ciclistas de 18 países del continente americano. (Jose Cordero/José Cordero)

“Tenemos buenas expectativas. Vamos a darlo todo por Costa Rica. Desde pequeños, nuestro papá nos inculcó el amor por el ciclismo. Casi toda su familia practica este deporte, que nos apasiona muchísimo”, comentó Isaac, quien es bicampeón nacional infantil de ciclismo de ruta.

Por su parte, Samuel, campeón prejuvenil de ruta y contrarreloj, expresó su entusiasmo por competir junto a su hermano mayor, uno de sus grandes anhelos.

“Estoy muy feliz de estar en la Selección con mi hermano. Me da mucha seguridad porque es mayor, ha corrido más y tiene más experiencia. Él me enseña estrategias para mejorar y me da consejos”, añadió Samuel.

Los hermanos Campos Quirós competirán este jueves 24 de abril, a partir de la 1:30 p.m., en el circuito de Pedregal durante 45 minutos. Se trata de un recorrido técnico y desafiante que pondrá a prueba el nivel de los ciclistas infantiles nacionales.

Panamericano por primera vez en Costa Rica

Según Óscar Ávila, presidente de la FECOCI, más de 200 ciclistas participarán en diferentes categorías y modalidades en este evento histórico, ya que es la primera vez en 30 años que Costa Rica organiza un Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña.

Las modalidades en disputa serán: preinfantil, infantil, prejuvenil, juvenil, Sub-23, élite y másters, en ambas ramas, masculina y femenina.

El evento, de cuatro días de duración, también será clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay 2025, que se celebrarán del 9 al 23 de agosto de este año.

Para Óscar Ávila, quien también es vicepresidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), albergar el Panamericano en Costa Rica es resultado de un gran trabajo en equipo y refleja un alto nivel de compromiso y planificación.

“Estamos muy contentos y satisfechos. Se hizo un excelente trabajo con el circuito. Este fue un sueño que inicié hace muchos años con mi equipo. Agradecemos la confianza que COPACI ha depositado en nuestra federación y en nuestro país”, concluyó Ávila, quien también encabeza el Comité Organizador.