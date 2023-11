Guía TV: ¿En qué canal puedo ver a Alajuelense, Herediano y Cartaginés este sábado?

El Torneo de Apertura 2023 llega a su última fecha este fin de semana, pero solo tres partidos se disputarán a la misma hora, de acuerdo con la reglamentación de la Unafut.

Aunque es improbable que se altere el orden de los semifinalistas del certamen, los enfrentamientos entre Alajuelense y Guanacasteca, Herediano contra Sporting FC y Pérez Zeledón frente a Cartaginés se llevarán a cabo a partir de las 8 p. m.

Dado que los tres equipos tienen exclusividad con la empresa FUTV, dos de los encuentros se transmitirán por los canales 6 y 7.

De esta manera, el duelo entre Alajuelense vs. Guanacasteca se podrá observar por FUTV, mientras que Pérez Zeledón vs. Cartaginés será transmitido por Canal 6 y Herediano vs. Sporting por Canal 7.

Por otra parte, este sábado, el Twente de Manfred Ugalde se enfrentará al PSV Eindhoven del mexicano Hirving Chucky Lozano, líder de la Eredivisie. El Twente, con 26 puntos, ocupa el tercer lugar en el torneo, mientras que el PSV es el primero con 36 puntos.

Sábado

6 a. m. Malí vs. Marruecos (Mundial Sub 17), por Canal 7.

7 a. m. Rayo Vallecano vs. Barcelona (Liga Española), por Sky 504/546.

7:50 a. m. Salernitana vs. Lazio (Serie A), por ESPN.

7:55 a. m. Gran Premio de Abu Dhabi (Fórmula 1, clasificación), por ESPN 2.

8:30 a. m. Wolfsburgo vs. RB Leipzig (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. Friburgo vs. Darmstadt 98 (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (Bundesliga), por Sky 504/546.

8:30 a. m. Unión Berlín vs. Augsburgo (Bundesliga), por Sky 504/546.

9 a. m. Porto vs. Montalegre (Copa de Portugal), por ESPN 3.

9:15 a. m. Valencia vs. Celta (Liga Española), por Sky 504/546.

9:20 a. m. Excelsior vs. Feyenoord (Eredivisie) por ESPN 2.

10:50 a. m. Atalanta vs. Nápoles (Serie A), por ESPN.

11:30 a. m. Getafe vs. Almería (Liga Española), por Sky 504/546.

11:30 a. m. Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart (Bundesliga), por Sky 504/546.

11:30 a. m. FC Twente vs. PSV (Eredivisie) por ESPN 2.

1:50 p. m. Strasbourg vs. Olympique de Marsella (Ligue 1) por ESPN.

1:50 p. m. AC Milan vs. Fiorentina Serie A), por ESPN 2.

2 p. m. Atlético de Madrid vs. Mallorca (Liga Española), por Sky 504/546.

5 p. m. Escorpiones de Belén vs. Santa Ana (Liga de Ascenso), por TD+.

5 p. m. Puntarenas vs. Grecia (Apertura 2023), por Tigo Sports.

5 p. m. Atlético de San Luis vs. Club León (Liga Mexicana), por ESPN 2.

5:50 p. m. Fluminense vs. Coritiba (Campeonato Brasileño), por ESPN 3.

8 p. m. Alajuelense vs. Guanacasteca (Apertura 2023), por FUTV.

8 p. m. Pérez Zeledón vs. Cartaginés (Apertura 2023), por Canal 6.

8 p. m. Herediano vs. Sporting (Apertura 2023), por Canal 7.

9:30 p. m. Dallas Mavericks vs. LA Clippers (NBA), por ESPN.

Domingo

6:55 a. m. Gran Premio de Abu Dhabi (Fórmula 1), por ESPN 2.

7 a. m. Villarreal vs. Osasuna (Liga Española), por Sky 504/546.

8:30 a. m. Heidenheim vs. Bochum (Bundesliga), por Sky 504/546.

9:15 a. m. Real Sociedad vs. Sevilla (Liga Española), por Sky 504/546.

10 a. m. Inter vs. Milan (Serie A femenina), por ESPN 3.

10:30 a. m. Hoffenheim vs. Mainz 05 (Bundesliga), por Sky 504/546.

11:30 a. m. Cádiz vs. Real Madrid (Liga Española), por Sky 504/546.

10:50 a. m. Roma vs. Udinese (Serie A), por ESPN 2.

12 p. m. Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals (NFL), por ESPN.

1:30 p. m. Juventus vs. Inter (Serie A), pot ESPN 2.

2 p. m. Real Betis vs. Las Palmas (Liga Española), por Sky 504/546.

3 p. m. Buffalo Bills vs. Philadelphia Eagles (NFL), por ESPN.

3 p. m. Santos vs. Saprissa (Apertura 2023), por Tigo Sports.

3:40 p. m. Fortaleza vs. Palmeiras (Campeonato Brasileño), por ESPN 2.

5 p. m. Guadalupe FC vs. Cariari Pococí (Liga de Ascenso), por TD+.

6 p. m. Liberia vs. Guanacasteca (Apertura 2023), por FUTV.

7 p. m. Baltimore Ravens vs. Los Ángeles Chargers (NFL), por ESPN 2.

Lunes

1:30 p. m. Bolonia vs. Torino (Serie A), por ESPN.

2 p. m. Girona vs. Athletic de Bilbao (Liga Española), por Sky 504/546.

7 p. m. Chicago Bears vs. Minnesota Vikings (NFL), por ESPN 2.

8 p. m. Tigres vs. América (Liga Mexicana Femenina), por TUDN.