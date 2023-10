Guanacasteca vs. Herediano se reprogramaría en fecha FIFA al no tener espacio en el calendario

El juego entre Guanacasteca y Herediano no se pudo jugar debido a las intensas lluvias y el mal estado de la cancha del estadio Chorotega de Nicoya. Cortesía: Unafut

El juego entre Guanacasteca y el Herediano, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2023, fue suspendido este jueves debido a las intensas lluvias en la ciudad de Nicoya y a las malas condiciones del campo del estadio Chorotega.

Desde antes del inicio del partido, el terreno de juego presentaba problemas, ya que estaba muy blando y deteriorado, además de lleno de barro, lo que representaba un peligro para los jugadores.

Las condiciones empeoraron cuando la lluvia se intensificó, y se decidió retrasar el inicio del partido por 15 minutos. Sin embargo, después de un retraso de 20 minutos y de una revisión del terreno por parte del árbitro Ricardo Montero, se determinó que el partido no se podía llevar a cabo. Además, el estadio Chorotega de Nicoya no cuenta con iluminación y no se puede jugar de noche.

Debido al mal estado del campo, se acordó entre los dirigentes de ambos equipos no realizar el partido este jueves por precaución y seguridad de los jugadores.

La decisión sobre la nueva fecha será tomada por el Comité de Competición de Unafut. Actualmente, se está evaluando la posibilidad de jugar el partido el 18 o 19 de noviembre, cuando se realizará la fecha FIFA y la final del Torneo de Copa entre Saprissa y Alajuelense.

Erick Mora, comisario de la Unafut, presente en el estadio nicoyano, indicó que la decisión de no llevar a cabo el partido este jueves fue tomada considerando la seguridad de los futbolistas y el estado del campo. La Unafut comunicará la nueva fecha una vez se haya revisado el calendario de los equipos y se haya encontrado una fecha adecuada para el juego.

“Ahora todo depende del Comité de Competición de la Unafut, quien debe designar la fecha de la reprogramación. Mentiría si les digo cuándo se va a anunciar porque se debe revisar la calendarización de los equipos y tener una fecha disponible para el juego”, comentó Mora.

Guanacasteca vs. Herediano se jugaría en misma fecha de la final del Torneo de Copa

En las próximas dos semanas, el Herediano se enfrentará a las semifinales de la Copa Centroamericana contra Alajuelense, los días 25 de octubre y 1 de noviembre, además del Torneo Apertura 2023.

Esto descarta la posibilidad de que se enfrenten a Guanacasteca. Debido a esta situación, el partido entre guanacastecos y rojiamarillos podría llevarse a cabo el 18 o 19 de noviembre, coincidiendo con la fecha FIFA.

En esa jornada, la Selección Nacional de Costa Rica se enfrentará a Panamá en la Liga de Naciones, entre el 16 y el 20 de noviembre. Además se jugará la final del Torneo de Copa entre Saprissa y Alajuelense.

Jeaustin Campos, entrenador del Herediano, afirmó que era imposible y riesgoso para los futbolistas jugar en esas condiciones del terreno de juego, por lo que el partido fue suspendido. Ahora deben esperar la decisión y la fecha para replantear el partido y analizar sus pros y contras.

“La Selección Nacional se jugará ante Panamá su pase a la siguiente ronda de la Liga de Naciones y su boleto a la Copa Oro. Creo que jugar en la fecha FIFA dependerá mucho de la cantidad de jugadores que nos llamen a la Selección. Si son seis o siete, debemos evaluarlo y conversar con Robert Garbanzo, quien es el gerente deportivo, y Jafet Soto, presidente, para determinar si es lo más conveniente”, dijo Campos.

Por su parte, Yosimar Arias, gerente deportivo de Guanacasteca, aseguró que han solicitado a Unafut programar los partidos a las 11 a. m. o a las 2 p. m. debido a la temporada lluviosa y las fuertes tormentas vespertinas en la zona. Sin embargo, afirma que no han recibido respuesta a sus gestiones.