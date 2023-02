Gimnasta olímpica Luciana Alvarado renunció a la Selección Nacional

Luciana Alvarado, la primera gimnasta olímpica de Costa Rica, tuvo que meditar muy bien qué es lo más conveniente para ella y tomó una decisión crucial.

Ella priorizará su carrera deportiva y académica en Estados Unidos y este jueves comunicó que no participará en el proceso relacionado con la Selección Nacional de Gimnasia Artística, según dio a conocer la oficina de comunicación del Comité Olímpico Nacional (CON).

Alvarado desea concentrarse en su carrera académica y deportiva en la Universidad Central de Michigan.

“Una vez que he analizado mis prioridades actuales y lo que actualmente requiere mi cuerpo y mi salud emocional, para poder mantener los altos estándares que me exige la NCAA, he tomado la decisión de no continuar con ningún proceso relacionado a la Selección Nacional”, especificó la gimnasta.

Ella agradeció el apoyo del país y del CON, pero desea concentrarse en su carrera en Estados Unidos, porque para mantener su beca deportiva completa, que rige hasta mayo de 2026, debe tener excelencia académica.

De momento, la prioridad de Luciana Alvarado es esa. Una vez que concluya su carrera de Literatura Inglesa analizará si regresa a la Selección Nacional de Gimnasia Artística.

El presidente del CON, Alexánder Zamora, agradeció la honestidad, compromiso y transparencia de la gimnasta y le desea el mayor de los éxitos.

“Reconocemos que la decisión de Luciana es sensible, pero también valiente y consecuente con el pensar de una joven enfocada en crecer en el área académico y en la deportiva”, afirmó Alexánder Zamora.