Gerald Drummond busca su tercer mundial de Atletismo con el título de campeón nacional bajo el brazo

El vallista Gerald Drummond Hernández perdió la cuenta de cuántos campeonatos nacionales ha ganado en su carrera, tanto en los 400 metros con vallas como en los 400 metros lisos.

No obstante, cada vez que sale a la pista busca quedarse con el primer lugar, hacer un buen tiempo y demostrar que, hoy por hoy, es el mejor exponente del atletismo costarricense, tras haberse clasificado consecutivamente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, además de ganar en la Liga Diamante.

Gerald se impuso en la pista Rafael Ángel Pérez, en Hatillo, en una mañana oscura, en el Campeonato Nacional de Atletismo organizado por la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa). Desde el arranque impuso sus condiciones, como era de esperarse, pensando en volver a un Campeonato Mundial de Atletismo.

Drummond, del equipo Coopenae, se impuso con un tiempo de 49 segundos y 48 centésimas (49.48), seguido por el salvadoreño Pablo Andrés Ibáñez, quien participó como invitado y registró 50.68, y el nacional Jeremy González, con 55.92.

“La verdad estoy muy contento de haber ganado el campeonato nacional. Ya son muchos, pero siempre es un gran orgullo. Además, esto me da más puntos para el ranking mundial, lo cual me permite ubicarme en el puesto 25, entre los 40 clasificados al Campeonato Mundial, que será a partir del 13 de setiembre en Tokio, Japón”, dijo Drummond a La Nación.

Aunque su posición en el escalafón mundial le permite soñar con clasificarse al Mundial, Gerald buscará la marca mínima de 48 segundos y 50 centésimas (48.50) para lograr la clasificación directa a la cita en la Tierra del Sol Naciente.

“Esta es una pista difícil de correr porque siempre hay demasiado viento, y por eso me pudo costar un poco en la recta final. Aun así, me sentí superbién y estoy seguro de que en la próxima lo podré hacer mucho mejor”, recalcó.

Gerald Drummond y su futuro

“Ahorita mismo no tengo competencias programadas. Mi objetivo próximo es competir en el Torneo NACAC, en agosto, por lo que esperaría participar en un par de competencias antes, probablemente en Europa. Tengo que hablar con mi manager para ver dónde podemos competir”, añadió Drummond.

El vallista, de momento, tiene planeado representar a Costa Rica en los próximos Juegos Centroamericanos de Guatemala, y valora competir en el Campeonato Centroamericano de Atletismo Mayor, a realizarse en Nicaragua, también en agosto.

“Después de arrancar mi temporada compitiendo en Asia, en la Liga Diamante, la verdad me siento bien físicamente. Espero poder competir en mi tercer Mundial y llegar a mi mayor pico de rendimiento en ese momento. Por eso no estoy corriendo tan rápido ahora, pero no nos preocupa, porque el objetivo es llegar bien al Mundial”.

Del equipo de Coopenae también ganaron medallas de oro Daniela Rojas (400 metros con vallas), Esteban Oses (1.500 y 5.000 metros), Sharon Herrera (20.000 metros marcha) y Daniel Johanning (10.000 metros), quienes se coronaron campeones nacionales.

Por su parte, la experimentada Mónica Vargas se colgó la medalla de plata en los 3.000 metros con obstáculos, y dos bronces en los 1.500 y 5.000 metros, mientras que Pedro Chacón obtuvo la plata en los 10.000 metros y el bronce en los 3.000 con obstáculos.