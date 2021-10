Futbolista Stephannie Blanco se une a fundación para inspirar a mujeres indígenas

Stephannie Blanco Salazar apenas tiene 20 años pero en su corta carrera ha hecho historia y es una orgullosa representante de los pueblos indígenas. (Jeffrey Arguedas)

La Fundación GOLEES, cuyas siglas significan Género, Orgullo, Libertad y Empoderamiento de Ellas en la Sociedad, usa el fútbol como herramienta de cambio social para promover una sociedad más justa e igualitaria entre géneros, dentro y fuera de las canchas de fútbol.

Si bien este deporte es su gancho para transmitir varios mensajes a las niñas, jóvenes y adultas con las que trabaja, hay más que una pelota. El proyecto se mide también por la disminución de adolescentes madres, relaciones impropias y otras desigualdades basadas en género.

Comenzó hace dos años, en la comunidad de La Carpio, con más de 300 niñas y mujeres impactadas, pero ahora su intención es extender a otras zonas en riesgo y por eso en 2021 llegó al territorio indígena Cabécar Tjäi con el mismo objetivo, sobre todo combatir la violencia contra las mujeres.

Para hacerlo se unió a una figura que pese a su corta edad ha hecho historia en el fútbol de Costa Rica: Stephannie Blanco. Ella es la primera jugadora indígena costarricense que se dedica al fútbol de manera profesional en Europa, actualmente forma parte del club Sporting de Huelva de la Primera División española, además de ser seleccionado mayor.

“Estoy agradecida con GOLEES por tenerme en cuenta y formar parte de esta experiencia única y ser una inspiración para muchas jóvenes, es algo que siempre he querido ser. Esta oportunidad no siempre llega a estas zonas, el poder verlas crecer, aprender, pero sobre todo disfrutar es algo que me llena de mucha satisfacción y nada más lindo que hacerlo por medio del deporte”, expresó la defensora, quien participó activamente de las visitas de GOLEES a las zonas indígenas.

Fundación GOLEES utiliza el fútbol como gancho, pero su visión va más allá de la pelota, por eso fusiona el espacio deportivo con el psicosocial, creando espacios de diálogo, debate y búsqueda de soluciones. Foto: Fauricio Rogers

Más de 30 niñas, entre 12 y 17 años y de varias comunidades indígenas pasan a ser promotoras del deporte y la defensa de los derechos de las niñas en su zona. La fundación logra esto al fusionar el deportivo y psicosocial. Es decir, el fútbol es la herramienta que permite crear espacios de diálogo, debate y búsqueda de soluciones desde una metodología comunitaria, con importantes dosis de juego, diversión y ejercicios vinculados a temáticas sociales y de género.

“Mediante los entrenamientos y talleres hay una formación integral para las niñas, a quienes se les brindan y co-crean herramientas sociales útiles y necesarias para que sean agentes de cambio en sus comunidades y en sus propias vidas”, comenta María Alfaro, educadora física de GOLEES.

“Junto con GOLEES y mediante el deporte, estamos con este proyecto transformando nuevas generaciones mientras conservamos nuestra semilla del origen”, añade Mildred Blanco, tía de Stephannie y pieza clave en el engranaje del proyecto, el cuando inició con una duración de seis meses (hasta enero) y es financiado por la Embajada del Reino Unido.

La Fundación también mantiene abierta la búsqueda de apoyos empresariales y de donantes individuales para poder proseguir con su labor para los próximos dos años. Para cualquier apoyo, puede contactar a fundaciongolees@gmail.com o al 7054-6723.