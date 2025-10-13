Otros deportes

Fisicoculturismo costarricense tuvo una destacada actuación en el Panamericano en Chile

La selección costarricense de Fisicoculturismo destacó en el Panamericano de Chile con tres medallas

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Delegación Panamericano Fisicoculturismo Costa Rica 13 de octubre del 2025 Cortesía: Comité Olímpico
Delegación Panamericano Fisicoculturismo Costa Rica 13 de octubre del 2025 Cortesía: Comité Olímpico (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FisicoculturismoPanamericano de ChileCosta Rica ganó tres medallas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.