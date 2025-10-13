Fisicoculturismo costarricense tuvo una destacada actuación en el Panamericano en Chile

La Selección Nacional de Fisicoculturismo y Fitness de Costa Rica tuvo una destacada participación el pasado fin de semana en el Campeonato Panamericano 2025, realizado en Santiago de Chile, donde los atletas ticos demostraron su alto nivel competitivo, obteniendo importantes resultados para el país.

El evento, avalado por la Federación Internacional de Fitness y Culturismo (IFBB, por sus siglas en inglés), puso a prueba el desempeño de los competidores de la delegación costarricense, que logró tres medallas en el campeonato continental, según informó el Comité Olímpico Nacional (CON) mediante un comunicado.

Sin duda, sobresale la medalla de oro obtenida por Anthony Orozco en la categoría Fisicoculturismo hasta 80 kg, reafirmando su posición como uno de los mejores atletas del continente. Cabe destacar que Orozco fue subcampeón en esta misma categoría en la edición anterior, realizada en Hermosillo, México, consolidando así su evolución y dominio en la tarima internacional.

Por su parte, el experimentado Evaristo Cortés se adjudicó la presea dorada en la modalidad Fisicoculturismo Máster (50-55 años), demostrando que la experiencia y la disciplina son claves en este deporte. El turrialbeño continúa mostrando un gran nivel, producto de su constancia y compromiso.

Finalmente, en la rama femenina, Meysech Calero obtuvo la medalla de bronce en la categoría Wellness hasta 1.58 metros, una división de altísimo nivel en Sudamérica. Esta modalidad se enfoca en un físico más atlético, con mayor desarrollo en la parte inferior del cuerpo —piernas, glúteos y caderas— y una definición moderada.

Además, formaron parte de la delegación los atletas Fabiana Jiménez, Brandon Fernández, Ileana García, Miguel Aparicio, Manuel Núñez y Jordi Cerdas, quienes recibieron excelentes valoraciones por parte del panel internacional de jueces, según detalló el comunicado.

La Asociación de Fisicoculturismo y Fitness de Costa Rica destacó el esfuerzo de todos los atletas por su compromiso, disciplina y por demostrar el talento nacional en uno de los eventos más importantes del calendario IFBB en América.