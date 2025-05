Famoso actor de Netflix estuvo en Costa Rica en el Latinoamericano de kartismo apoyando a su hijo

Reconocido por su trabajo en producciones de Netflix como Accidente, Medusa, y en telenovelas como Hasta que la plata nos separe, La ley del corazón y Rosario Tijeras, el actor colombiano Sebastián Martínez se ha ganado el cariño de sus fanáticos.

Ese afecto se hizo evidente en Costa Rica, cuando Martínez visitó el país para apoyar a su hijo, Amador Martínez, durante el Campeonato Latinoamericano Vortex-ROK, celebrado en el circuito P1 Speedway, en el Parque Diversiones, organizado por ACEK.

Amador compitió en la categoría VLR Senior, junto a los corredores nacionales Danny Formal, Bernal Valverde y Mauricio Hernández, quienes ofrecieron una destacada actuación en la competencia.

Rebeca Moreno y su hija Irene Quesada, fueron de las afortunadas que lograron una fotografía con el actor colombiano Sebastián Martínez, en el Campeonato Latinoamericano de Kartismo que se realizó en Costa Rica.

Uno de los principales atractivos del evento fue precosamente la participación del principal exponente del kartismo y automovilismo nacional, el piloto Danny Formal, quien compite profesionalmente en la IMSA, uno de los campeonatos más importantes de Estados Unidos.

Formal no decepcionó. El sábado, tras abandonar la prefinal de la categoría VLR Senior por un problema mecánico, logró una impresionante remontada en la final: pasó de la posición 22 a la primera en tan solo cinco vueltas.

El domingo dominó de principio a fin la clasificación, la prefinal y la final, quedándose con el título de la categoría VLR Senior, seguido por el costarricense Mauricio Hernández y el dominicano Axel Cabrera.

Danny Formal se coronó campeón de la categoría VLR Senior, del Campeonato Latinoamericano de Kartismo, en la pista P1 Speedway, del Parque de Diversiones.

Por su parte, el colombiano Amador Martínez terminó quinto en la prefinal del domingo, tras un choque con el tico Bernal Valverde que redujo sus posibilidades de victoria.

En sus redes sociales, Sebastián Martínez agradeció el apoyo recibido hacia su hijo durante la competencia, pese al percance, así como el cariño de los costarricenses, quienes lo reconocieron y le pidieron autógrafos y fotografías.

“Tres días en Costa Rica, en San José. Aquí está mi balance, mi opinión de Costa Rica y los costarricenses. Nunca había estado; gente maravillosa. Los costarricenses son buena gente, muy amables, atentos, muy chéveres”, comentó Martínez.

El actor colombiano, Sebastián Martínez, estuvo apoyando a su hijo Amador Martínez, en el Campeonato Latinoamericano de kartismo.

Posteriormente, agregó: “Costa Rica me fascinó. La verdad, muy parecido a Colombia, las montañas cerquita. Nos cayeron unos aguaceros terribles, pero, sinceramente, me quedé con ganas de volver”.

Sobre cómo han recibido los ticos su trabajo en Netflix, Sebastián Martínez agradeció el apoyo y los buenos comentarios.

“Recibí mucho cariño de todos los costarricenses. Aquí se batió el récord de más vistas de la telenovela Hasta que la plata nos separe. Hay gente que me dijo que la vio hasta tres veces, y una señora me dijo: ‘Voy en la cuarta y ahí no me salgo, voy pa’ arriba’”, relató el actor entre risas.

Campeones del Latinoamericano de Kartismo

Mini ROK Copiado!

1. Efraín Campos (Venezuela) Copiado!

2. Leandro Ramírez (CR) Copiado!

3. Emilio Bolaños (CR) Copiado!

Stars of Tomorrow

1. Theo Grundwedl (CR)

2. Isabella Hernández (CR)

3. Joaquín Solano (CR)

ROK Shifter

1. José Andrés Montalto (CR)

2. Danny Formal (CR)

3. Charlie Fonseca (CR)

VLR Junior

1. Gerardo Moreno (CR)

2. Fabián Acevedo (CR)

3. Luis Fernando Cedeño (CR)

Micro ROK

1. Ayrton Hayes (CR)

2. Dominic Vera (Colombia)

3. Leandro Ramírez (CR)

Tillotson Junior

1. Jian Luca Pastore (CR)

2. Santiago Navas (CR)

3. Julián Serrano (CR)

Tillotson Senior

1. Rafael Fábrega (Panamá)

2. Sebastián Arce (CR)

3. Eduardo Glenn (CR)

Tillotson Heavy

1. Javier José Mora (CR)

2. Tomás Camacho (CR)

3. Nicolás Otero (CR)

VLR Master

1. Andrés Fonseca (CR)

2. José Hernández (CR)

3. Henry Nanne (CR)

VLR Senior

1. Danny Formal (CR)

2. Mauricio Hernández (CR)

3. Axel Cabrera (República Dominicana)