Exigente competencia que se realizará por segunda vez en Costa Rica otorgará 28 cupos a un mundial

La segunda edición del XTerra Costa Rica se realizará el próximo fin de semana en Las Catalinas, en Santa Cruz, Guanacaste

Por Juan Diego Villarreal
Triatlonistas Coopenae
La triatleta nacional Raquel Solís ganó en el 2024 la primera edición del XTerra, en la rama femenina, la cual se realizó en Las Catalinas, en Santa Cruz, Guanacaste. (Alonso Tenorio/Atenorio)







XTerra 2025Leonardo ChacónLas Catalinas, Santa Cruz
Juan Diego Villarreal

