El agua lo hace, me encanta el mar, nadar, la pesca. Para mí es como un estilo de vida, alguna gente vive en la montaña, cerca del mar, en la ciudad, para mí es el agua, la piscina es una cosa que me fascina, pero el mar es otra cosa, los ríos. Es un estilo de vida, competir es algo, pero no es para siempre.