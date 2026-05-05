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Equipos de Costa Rica brillaron en Mundiales de Porrismo en Orlando

Representantes costarricenses de porrismo tuvieron destacada actuación en competencias internacionales en Orlando

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Por Steven Torres
Equipo de Porrismo de Costa Rica tuvo participación en los dos mundiales de porrismo organizados en Orlando
Equipo de Porrismo de Costa Rica tuvo participación en los dos mundiales de porrismo organizados en Orlando. (Cheer Legacy Instagram/Cheer Legacy Instagram)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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