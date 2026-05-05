Equipos de Costa Rica brillaron en Mundiales de Porrismo en Orlando

Equipo de Porrismo de Costa Rica tuvo participación en los dos mundiales de porrismo organizados en Orlando.

Costa Rica dijo presente en Orlando, Florida, al competir en el Campeonato Mundial de Porrismo de la International Cheer Union (ICU) y en el All Star World, organizado por la International All Star Federation (IASF) del 22 al 27 de marzo.

En el marco del Campeonato Mundial de la ICU, la delegación nacional selló una participación sobresaliente al figurar entre los mejores exponentes. Dentro de la categoría Elite Coed (mixto), alcanzaron la instancia definitiva para adjudicarse un cuarto lugar

Paralelamente, en la división All-Girl, el equipo se logró clasificar a la etapa final, donde concluyó su actuación en la sexta casilla. Por otra parte, los ticos extendieron su éxito a los niveles medio y avanzado, así como a la categoría de Special Abilities, donde se adjudicaron el primer lugar.

Por otro lado, en All Star el equipo Cheer Legacy midió sus destrezas en la categoría L5 International Open Large, llegando a la etapa final, donde el combinado nacional se adjudicó la décima posición del escalafón mundial, compitiendo frente a 20 equipos.

La delegación, compuesta por 26 atletas entre hombres y mujeres, alcanzó la instancia definitiva del certamen tras superar las rondas clasificatorias con éxito. Esto consolida su posición dentro de la élite de esta disciplina, la cual es una división que exige rutinas de alta complejidad técnica y coreografías de primer nivel.

Esta participación de Cheer Legacy representa la segunda ocasión consecutiva en la que el conjunto logra clasificarse. El historial de la agrupación en este certamen evidencia un rendimiento sostenido, pues en la edición de 2025 alcanzaron la octava casilla.

La trayectoria de Team Ticos en estas citas mundialista ha sido históricamente exitosa; por ejemplo, en la edición de 2021, la delegación nacional alcanzó la gloria máxima al conquistar dos preseas de oro en las categorías All-Girl Elite y Coed Elite.