Si tiene el nivel, las aptitudes... y esto en cualquier deporte, indudablemente el trabajo. Sin eso no va a llegar. Los mejores del mundo en sus disciplinas lo que marca la diferencia es disciplina, horas que echan desde muy pequeños, las que no se ven. Siempre vemos entrenar a los buenos cuando ya son buenos, no cuando son pequeños. Los mejores hacen un esfuerzo descomunal. El superdotado también entrena X horas al día. Constancia en el trabajo y no es fácil, pero tienen más posibilidades.