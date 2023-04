El falso golpe en tenis de mesa que nadie vio: así fue la increíble y confusa jugada entre dos estrellas

El tenis de mesa ofrece jugadas realmente increíbles que cuestan percibir a primera vista. Precisamente eso ocurrió durante el WTT Champions Xinxiang, durante un encuentro que sostenían dos estrellas del circuito internacional: el local Shidong Lin con el sueco Kristian Karlsson. El último terminó perdiendo en tres sets seguidos, pero realizó la jugada del encuentro, de la que se habla por las redes sociales.

“¿Qué? Es increíble, esto es increíble”, dijo uno de los comentaristas de la televisión, mientras trata de explicar lo que sucedió, aclarando que será necesario ver la repetición en cámara lenta para entenderlo.

La situación fue la siguiente. Shidong Lin ya había ganado el primer set y estaba arriba 9-7 en el segundo. Le toca sacar, mientras Kristian Karlsson busca concentración. El chino realiza un saque flotadito y entonces ocurre lo impredecible: la respuesta del sueco, tras un movimiento rápido y ampuloso, no se ve con claridad. La pelota pasa del otro lado y Shidong Lin la toma con una mano, deteniendo el juego. Como muchos otros, entiende que Karlsson tocó la pelotita dos veces.

Pero no, Karlsson sonríe y aclara que no, que le pegó una sola vez. “Nunca toqué la pelota”, dijo. Aunque sí hizo dos movimientos imperceptibles en el primer vistazo. Intenta de revés, pero no consigue impactar, y en el mismo movimiento, llega a darle de drive.

Todo eso se aprecia con la repetición en cámara lenta. ¡Increíble! La cara del jugador chino fue, en todo momento, de incredulidad. No era para menos.

En consecuencia, en el tablero, donde ya se le había asignado el punto ganado al deportista chino (10-7), volvió a estar en score en 9-7. Se resolvió repetir el punto. En las redes sociales, en tanto, se discutía si el jugador había tocado o no la pelotita en primera instancia (sin ponerse de acuerdo).

Alguno de los twitteros, propone socarronamente: “La próxima vez que juegue involuntariamente al tenis de mesa en una de las miles de oficinas que tienen mesas de ping pong en un rincón...”, instando a imitar la jugada de Karlsson. La certeza es que, aunque lo intente un millón de veces, no le saldrá.

“Incluso los que sabemos cero de tenis de mesa estamos impresionados”, comentó el usuario de Twitter, André Assarsson. “Las reacciones de los comentaristas son elocuentes. Sentados ahí como expertos en 42.000 partidos de tenis de mesa, entonces ocurre esto. Un tema de conversación para toda la vida”, agregó el usuario.

