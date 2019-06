“Quiero agradecer a mi papá... obviamente mi papá no está aquí conmigo, pero dos años atrás tuve el objetivo en mi cabeza de que iba a ser el mejor jugador de esta liga. Voy a hacer todo lo posible para que mi equipo gane. Cada día que piso la cancha pienso en mi papá, eso me motiva y me empuja para jugar más duro. Y seguir adelante aún cuando me duele el cuerpo, aún cuando no me siento para jugar, siempre voy a aparecer y hacer lo que sé hacer”.