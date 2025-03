Dos españoles esperan enloquecer a los aficionados con sus saltos en los X-Knights

Son casi como hermanos. Viven y entrenan juntos en Cotillas, Albacete, España, y su pasión por el freestyle en motocross los unió a pesar de la diferencia de edad de 15 años entre ambos.

Maikel Melero y José Mincha serán dos de las grandes figuras que se presentarán este sábado 15 de marzo en la edición 2025 de los X-Knights, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional a partir de las 7 p. m. La competencia se transmitirá por el canal TD+.

Melero es un viejo conocido de la afición costarricense, logrando dos segundos puestos y un tercer lugar en sus presentaciones, quedándose muy cerca de coronarse campeón del evento.

Por su parte, José Mincha, de solo 21 años y oriundo de La Coruña, España, fue la revelación del freestyle en su país, donde se coronó subcampeón nacional. Será la primera vez que participe en el evento tico.

Hace dos años, Maikel Melero invitó a Mincha a entrenar juntos, y desde entonces el joven piloto ha mostrado una gran progresión, perfeccionando la acrobacia conocida como frontflip, que consiste en una voltereta mortal hacia adelante.

“Entrenamos cinco días a la semana y descansamos dos. Yo soy el que cocina y Mincha solo pone los platos y los cubiertos”, bromeó Melero, quien asegura tener una “espinita” clavada por no haber ganado aún los X-Knights.

El piloto español confesó que, en ediciones anteriores, se ha sentido algo inseguro con la motocicleta que ha utilizado en Costa Rica. Sin embargo, espera que en esta oportunidad la situación cambie y, con el apoyo de la afición, pueda quedarse con el primer lugar.

“He tenido mala suerte en mis rondas. A veces me he caído y no he podido terminar, lo que me ha afectado. Como soy un chico bajo, necesito más fuerza en el motor de mi motocicleta para realizar el backflip, que es un salto mortal hacia atrás en el aire. Por eso, es fundamental tener la moto en perfectas condiciones”, explicó Melero.

José Mincha: Su destino eran las piruetas

Por su parte, José Mincha siempre estuvo destinado a los deportes extremos. De niño comenzó haciendo piruetas en patineta y, en su adolescencia, empezó a practicar trucos en motocicleta, convirtiéndose en campeón de motocross de su país antes de dar el “salto” al freestyle.

“Cuando Maikel me invitó a entrenar con él durante una semana, fue increíble. Es un privilegio impensable. Entrenamos juntos todos los días, no hay nada igual. Es una persona con mucha paciencia, que enseña y siempre te reta a mejorar en todos los aspectos. He aprendido mucho”, confesó Mincha.

El joven piloto detalló que, de lunes a viernes, suelen despertarse a las 8 a. m. Luego salen a correr para aflojar las piernas y preparar la parte física. Posteriormente, hacen una sesión de práctica en motocicleta hasta la hora del almuerzo. Tras un descanso, retoman los entrenamientos hasta finalizar el día.

“Asistir al evento en Costa Rica es increíble. Es uno de los mejores eventos del mundo. Espero un gran recibimiento del público y confío en dar lo mejor para ofrecer un gran espectáculo a todos los presentes”, manifestó Mincha.

Junto a Mincha y Melero estarán el alemán Luc Ackermann, tres veces campeón del evento; el chileno Marco Chino González; el japonés Taka Higashino y el italiano Davide Rossi.

Mientras tanto, en la disciplina de Freestyle BMX, se enfrentarán los últimos finalistas de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El argentino José Maligno Torres, medallista de oro, será la gran estrella junto al británico Kieran Reilly, medallista de bronce; el estadounidense Marcus Christopher, quien obtuvo el cuarto lugar en la cita olímpica, y el francés Jeremy Granieri.

Por Costa Rica competirán el multicampeón Kenneth Pollis Tencio, junto a Gama Osejeda y el debutante Derek Solano.

