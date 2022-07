Dos bomberos ticos irán a los Juegos Mundiales de su profesión

Normalmente se esfuerzan por salvar personas, por controlar emergencias, pero ahora, dos bomberos costarricenses se centrarán en darlo todo por el país en ciclismo.

Jorge Campos y Javier Santana serán los dos representantes de Costa Rica en los Juegos Mundiales de Bomberos y Policías, los cuales son una simulación de los Juegos Olímpicos. Estas justas se llevarán a cabo a partir del 20 de julio en Holanda.

“Toda la inversión ha salido de parte de nosotros, porque Bomberos como tal no nos puede ayudar. Sí nos ha ayudado la Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo de Bomberos, por medio de la tienda 715. Bomberos nos ha dado tiempo para prepararnos mejor, nos ayudaron con el uniforme, nos prestan vehículos para competir, pero no hay apoyo financiero porque por ley no pueden”, afirmó Santana.

Javier tiene 16 años de pertenecer al Benemérito Cuerpo, mientras que Jorge 15. Ambos fueron a los Juegos Latinoamericanos, donde consiguieron medallas de bronce y oro, respectivamente. Ahora sueñan con destacar a nivel del orbe.

Javier Santana y Jorge Campos, dos ciclistas, uno de la estación de Heredia y otro de Atenas, participarán a las justas mundiales en Holanda. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Los bomberos-ciclistas realizaron una práctica en San Rafael de Heredia, donde trabajaron resistencia. (Alonso Tenorio)

Ambos ciclistas se preparan desde enero para asistir a los Juegos Mundiales en Países Bajos. (Alonso Tenorio)

Dos pasiones: las zapatillas de ciclismo y las botas de bomberos. (Alonso Tenorio)