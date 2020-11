“Quería correr la Vuelta y retirarme de la élite, pero bueno no se pudo por la pandemia. Es cierto que algunos de los ciclistas que están en la Selección Nacional me superaban y al no correr (ellos) en esta última jornada, tuve la opción de mejorar mis posiciones. Pero bueno, lo importante era correr y hacerlo bien, por lo que voy satisfecho”, manifestó Bonilla.