Deportes inclusivos y juegos de video engrandecen edición 40 de Juegos Deportivos Nacionales

Los Juegos Deportivos Nacionales en su edición número 40 cuentan con la particularidad de tener en acción 23 deportes convencionales, incluyendo 11 disciplinas de exhibición, entre las que destacan el automovilismo virtual, donde competirán 10 pilotos, así como seis paradeportes.

Las justas que se disputarán del 18 de enero al 1 de febrero del 2023, se realizan en el cantón central de Alajuela, así como en Naranjo, Grecia, San Ramón, San Carlos y Palmares, sede de las primeras justas en 1976.

Cuatro décadas después de la primera edición, donde solo compitieron 10 deportes, las justas nacionales se adecúan a los cambios en el mundo, dándole oportunidad a deportes inclusivos que se han ganado su lugar con buenas actuaciones a nivel nacional y tras una adecuada masificación.

SHERMAN GUITY ENCENDIÓ LOS XL JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ICODER 2022 - 2023 #jdnicoder20222023 Sherman Guity Guity Posted by Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Icoder on Wednesday, January 18, 2023

En 2021 los Juegos vieron la participación de las disciplinas de tenis en silla de ruedas y el paratenis de mesa. En este 2023 se incorporaron el paratletismo, baloncesto en silla de ruedas, paranatación y boccias, en el programa oficial, mientras el goalball será de exhibición.

En los deportes inclusivos no se tendrá un límite máximo de edad, contrario a las otras disciplinas, cuyos participantes deben tener como máximo 24 años para tomar parte en los eventos.

Precisamente Sherman Guity, campeón Paralímpico de Tokio 2020, fue encargado de encender el pebetero en el estadio Rafael Bolaños en Alajuela y destacó la importancia de que disciplinas como el paratletismo pueda desarrollarse en los Juegos para que puedan surgir los futuros atletas olímpicos.

“Es algo muy bonito porque ya están tomando en cuenta a las personas con discapacidad. No voy a competir en estos, pero espero poder competir en los próximos Juegos Deportivos y volver a sentir esa sensación que es muy bonita. Aquí empecé a soñar con ser un gran atleta y espero poder inspirar a otros jóvenes a hacer grandes cosas”, declaró Guity en la transmisión de Canal 13.

Sherman explicó que en la presente edición no tomará parte, pues en la actualidad se prepara para asistir al Grand Prix de Monterrey en México y los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile, 2023.

La delegación de tenis de mesa de Esparza es favorita a ganar los Juegos Nacionales. Cortesía: Icoder

“Jamás me esperé tener el honor de ser el dedicado de los Juegos Nacionales y encender el pebetero. A mí me tocó vivir diferentes procesos y estar hoy aquí, con tantos jóvenes fue muy bonito y me llena de orgullo y satisfacción”, comentó Guity.

El atleta le recordó a los deportistas participantes que no es fácil llegar a lo más alto en el deporte, por lo que es necesario mucho sacrificio y entrenamiento para alcanzar las metas deportivas.

“Es muy duro el inicio. Recuerdo que en mis primeros Juegos Nacionales quedé de último. Me prometí entonces nunca más volver a perder y para ello empezamos a entrenar más fuerte y con los objetivos claros. No es sencillo llegar a los Juegos y después de esa experiencia regresé y gane el primer lugar en otras ediciones”, añadió Guity

Entre las 11 disciplinas de exhibición destacan el automovilismo virtual, donde 10 participantes en la modalidad de Gran Turismo disputarán las preseas de oro, plata y bronce en San Ramón.

Al automovilismo virtual se añaden tiro con arco, rugby, urbanatlón, skateboarding; jiu jitsu, luchas, goalball, porrismo, levantamiento de potencia y deporte de montaña..

En total participan 5.143 atletas, de los cuales 2.384 son mujeres y 2.759 hombres, quienes representan 76 Comités Cantonales, así como a tres Concejos Municipales de Distrito.

Agenda del 19 de enero Copiado!

Atletismo

Polideportivo Monserrat, Alajuela

De 8 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 5 p.m., 45 eventos de pista y campo y 28 finales, en las categorías U13, U15, U18, U20 y U23, en femenino y masculino.

Balonmano

Polideportivo Monserrat, Alajuela

8 a.m. Tarrazú – San José (fem.), 9.30 a.m. Liberia – San Carlos (masc.), 11 a.m. Alajuela – Liberia (fem.), 12.30 p.m. Pococí – Alajuela (masc.), 3 p.m. Desamparados – Matina (fem.), 4.30 p.m. Desamparados – San José (masc.), 6 p.m. Heredia – Cartago (fem.), 7.30 p.m. Cartago – Heredia (masc.).

Voleibol de playa

Polideportivo Monserrat, Alajuela

De 8 a.m. a 4 p.m. fase de grupos Sub 19 y Sub 22, femenino y masculino.

Taekwondo

Complejo Rafael Rodríguez, San Ramón

9 a.m. a 12 m.d. Poomsae cadete, individual femenino y masculino, parejas y equipos femenino y masculino, 1 p.m. a 9 p.m. combates cadete, femenino y masculino.

Tenis de mesa

Instituto Julio Acosta, San Ramón

De 9 a.m. en adelante, inicio del torneo por equipos, en las categorías U11, U13, U15 y U19, en femenino y masculino. El evento concluye el viernes.

Fútbol masculino

Estadio Jorge “Palmareño” Solís, Palmares

8 a.m. Nicoya – Corredores, 10.30 a.m. Palmares – San Carlos, 2 p.m. Sarapiquí – Tibás, 4.30 p.m. San José – Pococí.

Boccias

Colegio Bilingüe de Palmares

De 11 a.m. a 3 p.m.

Halterofilia

Colegio de Naranjo

8 a.m. 55 kg juvenil masc., 9.45 a.m. 45 kg juvenil fem., 11.25 a.m. 61 kg sub 23 masc., 1.30 p.m. 49 kg sub 23 fem., 3.10 p.m. 61 kg juvenil masc., 4.45 p.m. 49 kg juvenil fem., 6.25 p.m. 67 kg sub 23 masc.

Baloncesto

Polideportivo de Grecia

9 a.m. Limón – Palmares (fem.), 10.30 a.m. Alajuela – La Unión (masc.), 12 m.d. Heredia – Belén (fem.), 1.30 p.m. Naranjo – San José (masc.), 3 p.m. Heredia – Nicoya (masc.), 4.30 p.m. San José – San Carlos (fem.), 6 p.m. Limón – Goicoechea (masc.), 7.30 p.m. San Ramón – La Unión (fem.).

Fútbol femenino

Estadio Allen Riggioni, Grecia

9 a.m. Pococí – Pérez Zeledón, 11 a.m. Escazú – Grecia, 1 p.m. San Isidro – Nicoya, 3 p.m. San Carlos - Turrialba.