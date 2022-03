David ‘Medallita’ Jiménez ruega por un ‘nocaut’ a la guerra al dedicar su victoria a Ucrania

David 'Medallita' Jiménez (derecha) se impuso en el quinto asalto al pinolero Darwing Martínez, en un combate que dominó a placer. Fotogtrafía: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

David Medallista Jiménez ruega por un ‘nocaut’ al conflicto armado entre Ucrania y Rusia, al dedicar su décima victoria como profesional a la paz mundial y esperar la pronta finalización del conflicto armado que tiene en vilo al planeta.

En la presentación de la velada Noche de Estrellas, Medallita Jiménez subió al cuadrilátero con sus hijos Daryel y Daniela, quienes portaban la bandera de Ucrania; posteriormente, Ernesto Sandoval, promotor de Fight Club Promotions, pidió un minuto de aplausos por el cese de la guerra.

Aunque no estuvo en disputa el título Mundial Oro de la Asociación Mundial de Boxeo o el cinturón latinoamericanoo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), propiedad del cartaginés, el pugilista tico no quiso dejar duda de por qué es el poseedor de ambos cetros y se impuso por la via rápida al nicaragüense Darwing Martínez, en el quinto round.

Es la segunda victoria de Medallita sobre Martínez, esta vez en las 115 libras. En una de sus últimas peleas como boxeador olímpico lo había derrotado en la final de los Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua.

El fajador brumoso conectó sus mejores golpes en el cierre de quinto episodio enviando a la lona al pinolero, quien se incorporó valientemente; el tico, sin embargo, lo remató sin darle oportunidad. Ganó con solvencia y mantuvo su invicto.

“Quiero agradecer a las personas que estuvieron presentes. Les agradezco por su apoyo, por estar aquí. Darwing fue un guerrero, lo dio todo, pero mi convicción por ganar era muy grande. Soy un boxeador que me levanto todos los días a entrenar muy fuerte, con uñas y dientes para dar lo mejor. Agradezco a mi promotora, a Ernesto Sandoval y las personas que me apoyan”, dijo Jiménez.

Velada Estrellas boxeo juliana Rodríguez (derecha) se impuso a la nicaragüense Luisa Vallejos en un combate en las 122 libras. Fotografía: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

En el combate semiestelar Juliana China Rodríguez volvió a pelear después de nueve meses y tras vivir el trago amargo de no recibir el aval para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Derrotó a la nicaragüense Luisa Vallejos en un enfrentamiento en las 122 libras.

Rodríguez trabajó a su oponente con el jab y trató de rematar con su fuerte derecha, que a la postre fue minando a una aguerrida Vallejos para dejarse la victoria por decisión unánime.

“Estoy muy feliz por volver a pelear después de todo lo que he vivido. Tuve una rival muy fuerte, una chica que lo dio todo en el ring. Este fallo se lo dedico a las personas que vinieron a la pelea. Les agradezco mucho su confianza y su apoyo”, comentó Rodríguez.

Velada de Estrellas Eduardo 'Villo' Sánchez (izquierda) derrotó en su debut profesional Freddy Oporta. Fotografía: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Otras peleas

Eduardo Villo Sánchez, debutó como profesional al vencer por nocaut técnico en el segundo asalto al nicaragüense Freddy Oporta, en un combate por las 154 libras.

Sánchez, campeón nacional y centroamericano y quien incluso participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, dominó el enfrentamiento y con un fuerte derechazo al abdomen acabó con la resistencia del veterano Oporta.

El orgullo del barrio La Carpio, Larry La Gacela Olivas, también realizó su primera pelea en el ámbito profesional, aunque salió derrotado ante el hondureño Gerardo Chocolatito Sánchez, por decisión unánime, tras cuatro asaltos en las 108 libras.

Sánchez llegó a cinco victorias y se mantuvo invicto ante Olivas, quien se esforzó por dar un buen espectáculo, pero sucumbió ante la mayor experiencia del catracho.

Por otra parte, en las 130 libras, el nicaragüense Kellin Fonseca derrotó por nocaut técnico, en el segundo asalto, a su compatriota Wilmer Torres.