“Es una buena interrogante. Aún no he peleado 10 asaltos como profesional. Mi mayor tiempo en el cuadrilátero fue contra el dominicano Jonathan El Agua Arias, a quien vencí por decisión en una pelea a seis asaltos. Las demás las gané por nocaut. Sin embargo en el aspecto físico me siento muy bien, nunca dejamos de entrenar y me parece que no tendré problemas si el combate se va hasta el final”, comentó Jiménez.