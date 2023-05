Costarricense Ligia Madrigal vio truncado su sueño de completar ascenso al Monte Everest

La costarricense Ligia Madrigal informó este domingo en sus redes sociales que retornó al Campo Base (5.400 metros sobre el nivel del mar) del Monte Everest y que no hará cumbre en la cima del mundo como lo tenía planeado.

Ligia el domingo 14 de mayo había empezado el ascenso final y el jueves 18 llegó al Campo 4 (8.100 msnm, según los datos oficiales, si bien el dispositivo GPS de ella marcó 8.046 msnm). Fue ahí donde terminó el intento de la costarricense por llegar a la cima (8.849 msnm) y tuvo que descender, primero al Campo 2 y este sábado al Campo Base.

“Sana y salva de vuelta en Campo Base. Gracias a Dios. Muy orgullosa de mí misma (no me gusta auto felicitarme) pero solo Dios sabe que clase de experiencia viví. Llegué súper bien hasta campo 4 y súper dispuesta y decidida a intentar cumbre, pero por motivos de logística de mi compañía (que después explicaré mejor) no me permitieron hacer mi ataque a cumbre”, comentó Madrigal en sus redes sociales.

En esta temporada de ascensos, el clima y la gran cantidad de montañistas han trastocado los planes de muchas expediciones, que deben esperar su turno más de lo previsto en mitad del recorrido. Se desconoce si ese embotellamiento atentó también contra el sueño de Madrigal.

La aventurera tica comentó sin dar detalles que no fue una decisión fácil, pero que debe imponerse la seguridad de cada uno de los montañistas y los sherpas.

“Un poco triste pero al mismo tiempo agradecida por la oportunidad de vivir esta experiencia y por estar aquí en una sola pieza, lista para volver con mi familia. Quiero agradecer infinitamente a todos los que estuvieron pendientes, me dieron su apoyo y rezaron por mí”, agregó Madrigal.

La diseñadora gráfica de 49 años y atleta de aventura reiteró que una vez que llegue a Costa Rica explicará a fondo qué sucedió en la montaña.

“Después les daré todos los detalles. Este lugar es otro nivel de sensaciones, de dureza, la muerte se vive todos los días, ningún artículo, película o foto puede describir ni un poco lo que se vive aquí. Inmensas gracias a todos los que me han apoyado y seguido en esta aventura”, reiteró Madrigal.

Ligia es la segunda costarricense en intentar subir a la cima del Monte Everest. La primera fue Gineth Soto, quien es oriunda de Miramar, Puntarenas. Lo hizo en 2008 y 2011, sin embargo, por cansancio y enfermedad tuvo que desistir para no poner en riesgo su vida a pesar de haber llegado a los 7.000 msnm.

Por su parte, Warner Rojas se encuentra en el Campo 3 (7.100 msnm) del Monte Everest y se espera que pueda llegar a la cumbre el próximo 23 de mayo.

Rojas, quien fue el primer tico en llegar a la cima del mundo, el 24 de mayo del 2012, espera coronar en 24 horas el Everest y el Monte Lhotse (8.516 msnm), que es la cuarta montaña más alta de la Tierra.