Costarricense Ligia Madrigal toma decisión que la aleja de la cima del Monte Everest

El cansancio y las bajas temperaturas obligaron a la deportista Ligia Madrigal a tomar una dura decisión en su objetivo de ser la primera costarricense en alcanzar la cima del Monte Everest, el punto más alto del planeta que se ubica a 8849 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Ligia, quien el domingo anterior salió del Campo Base (5400 msnm) logró ascender el jueves, con su expedición, al Campo 4 (8047 msnm), donde pasó una noche. Pero las inclemencias del tiempo, así como la cantidad de escaladores que se encuentran intentando la cumbre de la montaña, no le permitieron cumplir con su objetivo, al menos de momento.

Este viernes por la mañana, en horario costarricense, su dispositivo satelital Garmin inReach Min 2 la ubicó en el Campo 2, lo que claramente señaló que la atleta de aventura había descendido de la montaña.

En sus redes sociales su esposo, Federico Escalante, fue quien confirmó la información.

“Un post muy esperado y no con las noticias esperadas. Ligia Maria tuvo que bajar del Campo 4 al Campo 2. Se encuentra bien, la comunicación es bastante limitada pero sí recibí un mensaje donde me indicó sobre el mal clima. La montaña y la naturaleza mandan y hay que hacer caso. No sé qué va a pasar ahora”, escribió Escalante.

El esposo y también corredor de montaña comentó que el haber llegado hasta los 8.000 msnm deja el cuerpo muy desgastado y será ella quien decida su próximo movimiento.

“De nuevo no sé qué va a pasar, pero lo más importante es que ella está bien No se imaginan la cantidad de apoyo que hemos recibido vía las redes sociales de Ligia que se las estoy manejando, así como en mis redes, y mi WhatsApp. Esto es increíble y nos llena de felicidad recibir tanto apoyo. Les voy a pedir paciencia porque no he tenido chance de responder a todos”, declaró Escalante.

La primera costarricense en intentar subir a lo más alto del Everest fue Gineth Soto, quien es oriunda de Miramar, Puntarenas. Lo hizo en 2008 y 2011, sin embargo, por cansancio y enfermedad tuvo que desistir para no poner en riesgo su vida a pesar de haber llegado a los 7.000 msnm.