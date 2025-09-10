Costarricense Jaycee Bassett es primera de América al ganar torneo de taekwondo en Perú

La taekondista costarricense, Jaycee Bassett tiene 18 años y compite en la Categoría-49 kilogramos. Cortesía: Federación de Taekwondo

La taekwondista costarricense Jaycee Bassett, quien en octubre del 2024 se proclamó subcampeona mundial juvenil, continúa con su progresión deportiva al coronarse campeona de la Copa Presidente de Perú, en la categoría -49 kilogramos.

Bassett no perdió un solo asalto en sus cuatro combates y logró subirse a lo más alto del podio, obteniendo la presea de oro de manera contundente.

La tica inició en la primera ronda contra una rival brasileña, a la que derrotó sin apelaciones. Posteriormente, en cuartos de final, venció a una competidora canadiense por nocaut en tan solo 14 segundos.

En la semifinal superó a una rival mexicana y en la final se impuso a otra brasileña, según informó la Federación Costarricense de Taekwondo, consolidando así su dominio en el torneo.

Este triunfo le permite a la costarricense ocupar el primer lugar del ranking de América y el tercero a nivel mundial en la categoría senior.

Otro dato relevante es que, gracias a este resultado, Jaycee Bassett figura en la casilla número 12 del escalafón olímpico, lo que la perfila como una seria candidata para disputar un cupo rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026.

Bassett, de 18 años, estará compitiendo en el Campeonato Mundial de Taekwondo 2025, que se estará realizando en la ciudad de Wuxi, China del 24 al 30 de octubre.

En el torneo, realizado en territorio peruano, también vieron acción los atletas nacionales, Laura Sancho, quien avanzó dos rondas mostrando un gran nivel competitivo, mientras que Josué Arias dio pelea en su llave, pero fue eliminado en la segunda ronda.

Asimismo, los atletas Julián Web y Juan José Soto Arrieta avanzaron varias rondas y solo cayeron ante los campeones de sus respectivas llaves.