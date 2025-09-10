Otros deportes

Costarricense Jaycee Bassett es primera de América al ganar torneo de taekwondo en Perú

La atleta costarricense Jaycee Bassett se dejó la medalla de oro en la Copa Presidente realizada en Lima, Perú

Por Juan Diego Villarreal
Jaycee Bassett Taekwondo Categoría-49 kilogramos Copa Presidente Lima Perú 10 de setiembre del 2025 Cortesía: Federación de Taekwondo
La taekondista costarricense, Jaycee Bassett tiene 18 años y compite en la Categoría-49 kilogramos. Cortesía: Federación de Taekwondo (La Nación/Cortesía: Federación de Taekwondo)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

