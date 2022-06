Costa Rica se salva del descenso en Copa Davis con remontada

El triunfo era obligación y la derrota estaba ahí, al lado, esperando los puntos finales en el duelo dobles entre Costa Rica y Puerto Rico. Con el primer set perdido por los ticos, el tie-break del segundo set definía, casi como una tanda de penales en el fútbol, si Costa Rica perdería su lugar en el Grupo III de las Américas de cara a la próxima edición de la Copa Davis de tenis.

Jesse Flores no se rindió ante el desgaste físico, tratando de que Costa Rica mantuviera su lugar en el Grupo III de las Américas de la Copa Davis. (Prensa Copa Davis)

Atrás quedaban los enfrentamientos individuales, con una victoria para cada país: Puerto Rico con Ignacio García sobre el nacional Sebastián Quirós (6-2, 6-1), dejando a la selección tica sin derecho a otra caída, y Costa Rica, negándose a caer, con Jesse Flores sobre el puertorriqueño Christian Garay (7-6, 6-2).

El desempate quedaba para el tercer y último enfrentamiento del fin de semana, ese partido de dobles que los costrarricense tenían al borde de la derrota. El capitán de la escuadra tricolor, el ex tenista Kenneth Thome, había enviado al campo a la experimentada dupla de Jesse Flores y Pablo Núñez, pero su buen juego no había bastado para evitar el 5-7 en el primer set, ante Christian Garay e Ignacio García, y el 6-6 del segundo no daba margen para el error.

Fue entonces cuando “el apoyo del público se volvió determinante para que los ticos sacaran el resultado”, según describe Minor Solano, periodista oficial del certamen disputado en el Costa Rica Country Club.

“Pese a los problemas físicos, calambres de por medio, Flores nunca dio una pelota por perdida y contagió a un Pablo Núñez que fue determinante para ganar puntos claves y así obtener la victoria en el compromiso”, detalló Solano.

Costa Rica ganó el juego con parciales 5-7, 7-6 y 6-3 para mantenerse en el Grupo III de las Américas de cara a la próxima edición de la Copa Davis.

“Todo el equipo hizo un trabajo enorme, de sacrificio, entrega y muchas ganas. Por dicha nos mantenemos en grupo III. Quiero agradecerles a todas las personas que se acercaron al Country para apoyarnos en cada partido”, expresó Pablo Núñez, en el comunicado de prensa de la Copa Davis.

En otros resultados, Paraguay, Jamaica y Venezuela lograron el ascenso a Grupo II de la zona Americana de Copa Davis, mientras que Guatemala y Puerto Rico descendieron a grupo IV.