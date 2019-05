En otros resultados, Alejandro Ricketts se dejó la presea dorada en los 100 metros lisos Sub 18, con 10:91, mientras que en femenino Ivanniz May conquistó la plata, con 12:57. En el Sub 20 femenino, Sofía Tanner fue primera, con 12:65, y Alejandro Farguharson bronce, con 10:90.