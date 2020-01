“No me gustaría emitir criterio de por qué los medios de comunicación no le dan tanta cobertura al tenis. Pero hay un tema que hemos ido trabajando, porque se tiene la idea que es elitista, pero eso ya no es tan cierto ahora. Tenemos programas en varias partes del país, aunque aún persiste”, comentó el presidente de la Federación Costarricense de Tenis, Carlos Bravo.