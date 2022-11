Ciclista Rigoberto Urán envía emotivo mensaje a la Selección de Costa Rica y a Luis Fernando Suárez

En su carrera deportiva el ciclista colombiano Rigoberto Urán sufrió fuertes caídas, derrotas dolorosas y momentos dramáticos en las grandes vueltas que ha disputado, así como en los Juegos Olímpicos, por lo que sabe lo que es sentirse abatido y derrotado.

Por tal razón, el escarabajo, quien se encuentra en el país para disputar el Giro de Rigo Costa Rica este domingo a partir de las 6 a. m., no lo pensó dos veces para enviar un mensaje de apoyo a los integrantes de la Selección Nacional y a su compatriota, el técnico Luis Fernando Suárez, quienes el miércoles anterior sufrieron una goleada de 7-0 ante España, en su debut en el Mundial Qatar 2022.

Rigoberto, medallista de plata en los Juegos de Londres 2012 y quien corre para el equipo EF Education-NIPPO de los Estados Unidos, disputará el evento con invitados como el español Alejandro Valverde, el nacional Andrey Amador y los colombianos Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez, así como más de 2.000 corredores de 22 países, incluyendo a participantes de Corea del Sur.

“Nosotros los deportistas siempre debemos apoyarnos. Sabemos el sacrificio que se tiene que hacer y no siempre salen las cosas como uno quiere. No podemos quedarnos con las derrotas, con la frustración. Debemos pasar la página, aunque no es fácil, pero no queda de otra”, explicó Urán.

El colombiano recordó que tras ganar la medalla de plata en las justas de Londres 2012 se había preparado para Río 2016 con una gran ilusión, pero el día de la prueba su cuerpo no le respondió y fue uno de los días más frustrantes en su carrera deportiva.

Es por ello que invita a los seleccionados a dar lo mejor de ellos y representar dignamente a su patria ante Japón.

“Uno debe tener paciencia en los momentos de una derrota. Pero entiendo que en el Mundial no es así, por lo que se debe pasar la página. En el siguiente partido se tiene que pensar en dejar lo más alto que se pueda al país, dar un poquito más. Por su parte, la afición debe apoyar y respetar al deportista, porque siempre va a dar lo mejor, aunque a veces las cosas no salen como quieres”, agregó Urán.

Bajo el lema ‘Desafía tus límites entre pueblos y montañas, con Rigo y sus Amigos’, la prueba de este domingo consta de dos distancias: la primera se denomina El Reto Colibrí, que es de 60 kilómetros, saliendo de Pedregal, con rumbo hacia Santa Bárbara y Barva de Heredia, descenso hacia La Garita de Alajuela y regreso a Pedregal.

Mientras tanto, la segunda largada será El Reto Jaguar, de 120 kilómetros, cuya salida también será en Pedregal, pasará por Heredia, Alajuela y sectores de Poás de Alajuela, con una alta exigencia, para concluir en el punto de partida.

Para mayor información y detalles del evento los interesados pueden llamar al número telefónico 6097-6569 o bien escribir al correo contacto@gorigogocr.com.