Ciclista de Paraíso de Cartago busca sumar su cuarto título panamericano en una disciplina poco conocida

A sus 40 años, el pedalista Enrique Artavia parece estar en su mejor estado de forma, luego de proclamarse tricampeón panamericano de mountain bike y coronarse campeón del mundo de ciclismo de montaña en 2022, en Argentina, en la categoría Máster A.

El ciclista oriundo de Birrisito de Paraíso de Cartago buscará sumar un cuarto cetro continental este sábado 5 de julio, cuando participe en el Campeonato Panamericano de Gravel, el cual se realizará por primera vez en América y tendrá como sede a Costa Rica.

La competencia arrancará a partir de las 8 a. m. en la finca Sol y Mar, en Colorado de Abangares, Guanacaste, donde tomarán la partida 150 corredores provenientes de siete países. La distancia para la categoría masculina será de 148 kilómetros, (cuatro vueltas al circuito) mientras que para la femenina será de 94 kilómetros (dos vueltas).

Para Enrique, sería una forma extraordinaria de celebrar sus 25 años de carrera en el ciclismo competitivo, la cual inició en 1999 en el ciclismo de ruta, donde participó en siete ediciones de la Vuelta a Costa Rica.

“La verdad es una modalidad que va ganando fuerza en Costa Rica. No había tenido la oportunidad de usar una bicicleta de gravel y menos de participar en una competencia. Imagínese lo que significa correr un Panamericano”, comentó Artavia a La Nación.

Actualmente, Enrique combina su pasión por el ciclismo con su trabajo como gerente del departamento de servicios de Fox para Centroamérica. Confesó que no ha sido sencillo, pero se siente agradecido por los años que ha podido mantenerse en competencia.

Los ciclistas que participarán en el Campeonato Panamericano de Gravel, reconocieron el circuito de 37 kilómetros en la finca Sol y Mar en Colorado de Abangares. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A Enrique Artavia lo motiva su familia

El ciclismo gravel es una disciplina que combina una bicicleta de ruta con llantas para ciclismo de montaña, y se corre en un circuito cuya superficie es de piedrilla fina, sin grandes ascensos.

“Pienso que va a ser una carrera de ruta, pero en lastre, y mis expectativas son altas. A ningún evento voy a pasear; por el contrario, voy a dar el máximo y, por qué no, tratar de ganar el Panamericano. La verdad estamos motivados, queremos ser competitivos y buscar el primer lugar”, expresó Artavia.

Jueces y miembros de la Fecoci, repartieron este viernes los números de los participantes y giraron instrucciones para el Campeonato Panamericano de Gravel, en la finca Sol y Mar, en Colorado de Abangares. Guanacaste. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta nueva modalidad, creada en Estados Unidos en 2010, ha ganado popularidad y hoy es una de las más practicadas en ese país.

“Estuve en el Panamericano de Cross Country Enduro y la verdad es bonito participar en diferentes modalidades. En las épocas modernas, los ciclistas son bastante polifacéticos y a mí me gusta disfrutar del Enduro, del mountain bike, la ruta y ahora el gravel, que se me puede dar bien por sus características”, añadió Artavia.

Según explicó, mantenerse vigente y lograr victorias fuera de Costa Rica no ha sido fácil, por lo que agradece el apoyo incondicional de su esposa Geraldine y su hijo Aarón, quienes son su mayor motivación para seguir compitiendo.

“Disfrutar de lo que hago, de lo que me apasiona y me gusta, es la mayor motivación. Es agotador trabajar, entrenar y compartir con la familia. Uno debe partirse en cien pedazos para lograrlo, pero mi familia es la que me apoya, y mientras pueda disfrutar de lo que hago y se obtengan buenos resultados, vamos a seguir compitiendo y dando lo mejor en cada competencia”, declaró Artavia.