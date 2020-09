“El viaje es un poco caro, fue una noticia que llegó de forma inesperada y yo me acabo de comprar una bici. La mía era 2020 y me compré la 2021, entonces eso requiere un costo. Para el viaje, la Federación tiene los cupos limitados por decirlo así y debido a la pandemia, ya no me podían dar el mismo aporte de antes”.