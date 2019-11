“Nuestro plan era fácil. Darle duro desde el primer ascenso a Bijagual. Me siguió Elías (Vega) y me aguantó un poquito. Observé que iba con lo justo, entonces ataqué de nuevo y me vine solo para sacar distancia. Al final aumenté el ritmo, así como el tiempo y no me preocupé por volver a mirar atrás. Sé que los perseguidores son grandes rivales, por lo que nos tocará cuidarnos y tratar de aumentar la ventaja para lograr nuestro objetivo”, aseguró Betalú, que este año triunfó por cuarta vez en la Titan Desert, en Marruecos.