“Como hacemos siempre en emergencias cuando alguna organización nos dice que no va a realizar algún evento por alguna circunstancia, la Federación trata de reemplazarlo y no dejarlo morir. Se replantearon eventos de organizaciones privadas, les mandamos nota y nos encontramos que los eventos más importantes del calendario sí querían tener una reprogramación, pero muchos otros que habían quedado entre marzo y agosto no tenían interés”, citó Munich.