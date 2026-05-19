Caos en el Gran Premio de Cataluña: falla mecánica mandó al quirófano a un piloto

Fabio Di Giannantonio encabezando la carrera tras una jornada marcada por las colisiones y el retiro de varios favoritos. Photo by GIGI SOLDANO / Studio Milagro / DPPI via AFP)

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP, disputado este domingo 17 de mayo, estuvo marcado por el infortunio tras registrarse dos incidentes de gravedad en una misma jornada.

El momento más crítico ocurrió durante la vuelta 12, cuando el español Álex Márquez protagonizó una aparatosa caída que culminó con su unidad Ducati destruida tras impactar contra el pavimento.

El siniestro se originó debido a un fallo mecánico en la KTM de Pedro Acosta. Mientras lideraba la competencia, el prototipo del murciano perdió tracción súbitamente en la aceleración de la curva diez, situación que dejó al menor de los Márquez sin tiempo de reacción. La colisión también involucró al italiano Fabio Di Giannantonio, quien por fortuna resultó ileso tras el choque.

Como consecuencia del fuerte impacto contra el asfalto y las barreras de contención, el piloto de Cervera presentó una fractura en la clavícula derecha (de la cual ya fue intervenido quirúrgicamente con éxito) y una lesión leve en la vértebra C7.

¡UN MINUTO DE TERROR EN MOTOGP! Se rompió la KTM de Pedro Acosta, y eso generó que Álex Márquez sufrió una caída muy fuerte. 😰❌



A su vez, Fabio Di Giannantonio se fue al suelo. 😔



Álex está consciente. 🙏



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Tras la reanudación de la competencia, la tensión volvió a apoderarse de la pista. En la relargada, apenas al alcanzar la primera vuelta, se produjo un nuevo percance múltiple.

Johann Zarco, quien previamente había sido alcanzado en su tobillo derecho por un resto del carenado de la unidad de Márquez, colisionó con Maverick Viñales. Producto del accidente, el vigente campeón Pecco Bagnaia también perdió el control de su montura y terminó en el suelo.

¡UN DOMINGO NADA BUENO! Tras el fuerte accidente entre Acosta y Márquez, los pilotos iban a correr 13 vueltas. Sin embargo, tras la largada hubo otra caída entre tres pilotos y salió de nuevo la bandera roja. 🚩😳😰



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Tras los incidentes que diezmaron la parrilla, el italiano Fabio Di Giannantonio se alzó con la victoria en este accidentado Gran Premio de Cataluña.

La acción del certamen mundial se trasladará ahora a territorio italiano. El próximo evento del calendario está programado para el 31 de mayo, con el banderazo de salida a las 6:00 a. m. (hora de Costa Rica).