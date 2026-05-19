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Caos en el Gran Premio de Cataluña: falla mecánica mandó al quirófano a un piloto

Piloto español sufrió fracturas en la clavícula y una vértebra tras un impacto provocado por el fallo de otra moto durante el Gran Premio

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Por Steven Torres
Fabio Di Giannantonio encabezando la carrera tras una jornada marcada por las colisiones y el retiro de varios favoritos. Photo by GIGI SOLDANO / Studio Milagro / DPPI via AFP)
Fabio Di Giannantonio encabezando la carrera tras una jornada marcada por las colisiones y el retiro de varios favoritos. Photo by GIGI SOLDANO / Studio Milagro / DPPI via AFP) (GIGI SOLDANO/DPPI via AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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