Campeonato Nacional de Automovilismo se prepara para definir a sus monarcas en el Parque Viva

Las emociones del Campeonato Nacional de Automovilismo regresan este domingo 7 de setiembre al circuito starcars.com del Parque Viva.

La penúltima fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo Motorola 2025 será clave para los líderes de las diferentes categorías, en su afán de llegar a la última jornada con ventaja en la tabla general.

El Gran Premio Tactikos, que se realizará este domingo 7 de setiembre en el circuito starcars.com, en el Parque Viva, a partir de las 9 a. m., tendrá además la particularidad de que se celebrará por adelantado el Día del Niño, con actividades especiales. Por este motivo, la entrada será gratuita para niños menores de 8 años.

En la categoría GT3, sin duda las miradas estarán puestas en el multicampeón Alejandro Muñiz, quien llega con una cómoda ventaja en la cima con 123 puntos. Un triunfo en la jornada de este domingo lo pondría aún más cerca de revalidar su título.

A Muñiz lo siguen Lisandro Salas con 88 unidades, Allan Hernández con 54 puntos y la dupla de Diego Berrocal / Ronny Ugalde con 50.

Por su parte, en la categoría GT2, la dupla de Sergio Solís y Michael Solís contabiliza 82 unidades y es escoltada por Kevin Chávez con 76, Marlon Bolaños con 73 y Carlos Mora con 63 puntos.

En la modalidad ST hay una gran disputa por el liderato, que ostenta Steven Segura Arias con 109 puntos, seguido muy de cerca por Andrés Gómez Horvilleur con 102. En la tercera posición se ubican Gonzalo Pardo / Kenneth Benavides (Nº 29) con 72 unidades, por lo que ninguno puede dar ventajas.

Igualmente, la categoría GT3 Spec es una de las más intensas del campeonato. El liderato lo tiene Luis Marín con 87 puntos, seguido por Erick Brenes con 85, y la dupla de Michel Solís / Manuel Cambronero con 82.

El Gran Premio Tactikos contará también con el regreso de la espectacular categoría de Superautos (CRES), donde se podrán observar autos de alto rendimiento de marcas como Porsche, Corvette, Ferrari, Lotus 2 Eleven, BMW, Mercedes-AMG y Nissan GTR.

El evento recibirá además a los pilotos del Campeonato AMA Superbike, en las categorías de 600 cc y 1000 cc, quienes entrarán en competencia.

Las entradas tienen un valor que va desde ₡5.000 para zonas verdes y gradería abierta, hasta paquetes de ₡20.000 que incluyen hasta cinco personas por vehículo con parqueo, en zonas verdes y gradería abierta; y una opción de ₡24.000 para el mismo número de personas. Los boletos pueden adquirirse en el enlace www.passline.com/eventos.

El campeonato cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Automovilismo (FECOM) y del Automóvil Club de Costa Rica (ACCR).