Campeón de Vuelta a Colombia dará la pelea en Vuelta a Costa Rica

Aristóbulo Cala se coronó campeón de la Vuelta a Colombia 2017. Aristóbulo Cala se coronó campeón de la Vuelta a Colombia 2017. (Fecoci)

Con el atestado de ser el actual campeón de la Vuelta a Colombia, Aristóbulo Cala promete dar pelea en la Vuelta a Costa Rica, que se correrá del 18 al 27 de diciembre.

Él encabeza la nómina del equipo cafetero Strongman, que este año retorna al giro a la tica con la intención de disputar la clasificación general.

Junto a Cala pedalearán Óscar Quirós, Diego Cano, Jonathan Cañaveral, Steven Calderón, William Muñoz y Eduardo Estrada.

"El profesor (Luis Cely) me convocó para la Vuelta a Costa Rica, pero todavía no estamos seguros si vayamos. En la nómina estoy, si no pasa nada, una enfermedad o algo, iré a hacer la preparación para la carrera 2.1 que será en febrero, la Colombia Oro y Paz con la presencia de equipos profesionales y que va a ser importante", relató Cala en charla con La Nación.

En Colombia ya terminó la temporada ciclística, a estas alturas no hay carreras y por eso sus compañeros y él se encuentran en preparación física, con gimnasio, caminatas y muy poca bicicleta.

"Ya tenemos que entrenar más y dejar lo físico a un lado. El año pasado fui, la Vuelta a Costa Rica es una carrera muy bonita, los recorridos son bonitos, la gente se vuelca mucho a las carreteras para vernos y me gustó. Es una carrera de diez días y me va bien, porque la temporada de nosotros empezará rápido", citó.

El año pasado, el colombiano terminó en el puesto 24 de la clasificación general de la Vuelta a Costa Rica, a 1:43:00 del campeón, César Rojas (Frijoles Tierniticos).

Sin embargo, considera que este año llegará muy distinto, más preparado y con más golpe de pedal en sus piernas.

"El año pasado no fui en mi mejor forma, no me preparé bien y este año sí lo haré, trataré de llegar en una mejor condición porque en Costa Rica hay rivales muy fuertes y la perspectiva que llevaré es muy distinta".

Para la primera parte de esta temporada, Cala estuvo en Europa y actuó en la Semana Internacional Coppi y Bartali, el Tour de Croacia, la Vuelta Asturias Julio Álvarez Mendo, el Gran Premio Citta di Lugano y la Vuelta Castilla y León.

"Ese aprendizaje que tuve en Europa me dio las posibilidades de obtener el título de la Vuelta a Colombia y la verdad llevo una bonita mentalidad y la ilusión de hacer una excelente Vuelta a Costa Rica", comentó.

Dijo que él siempre soñó ganar la Vuelta a Colombia.

"Este año se me dieron las cosas, fue algo maravilloso para mí, para mi vida personal, para mi equipo y yo creo que ese título me hace feliz, disfrutar más el montar en bicicleta. Ahora tengo un gran reto, a los hermanos Rojas (Juan Carlos y César) y a Román (Villalobos) los respeto mucho, los admiro y sé que tengo que llegar muy bien para poderles ganar", indicó.

Y agregó: "Sé que le tienen la medida puesta a la Vuelta a Costa Rica, que es la carrera principal para la que se preparan durante todo el año y yo sé que tengo que llegar muy bien. El año pasado estuve a un 70% y al ver las exhibiciones que ellos hacían para mí fue algo un poco duro porque sacaban unas diferencias muy grandes en la general y hay que llegar con otra mentalidad, bien preparados".

Anunció que si las circunstancias de carrera no se le dan, tratará de terminar la Vuelta lo mejor posible, pensando en esa carrera Colombia Oro y Paz, que será su principal objetivo en el primer semestre del 2018.

"Van a venir a Colombia los equipos profesionales, hay que estar muy bien, que nos vean en buen nivel para de pronto estar algún día en un equipo de esos", recalcó.