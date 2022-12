Campeón de la Vuelta a Costa Rica que no ha podido defender su corona sueña con un nuevo cetro

Luego de ser subcampeón en la Vuelta Ciclística a Costa Rica 2018 y en 2019 proclamarse campeón, Daniel Bonilla, a sus 26 años, sentía que era el momento oportuno para reafirmar su buen nivel y seguir cosechando éxitos a nivel nacional e internacional.

No obstante, la pandemia de la covid-19 puso un alto en el camino a los sueños de Daniel e incluso tuvo que dedicarse a trabajar y guardar su bicicleta, luego de la suspensión del giro a la tica en 2020 y 2021.

Ahora como capo de la escuadra Colono Bikestation Clips, y con el regreso de la Vuelta a Costa Rica a partir de este 15 de diciembre, Daniel confía en poder pelear nuevamente por la corona, que luego de tres años todavía le pertenece como el campeón vigente.

“Es un dato curioso. No es como uno quisiera. Me hubiese encantado ser el campeón de más tiempo por vueltas ganadas. En este caso fue por una pandemia que no se realizó. La gente me pregunta cómo se siente eso, si es bonito ser el campeón por tanto tiempo, pero yo les comento que sería mejor que las Vueltas a Costa Rica se hubiesen realizado”, expresó Bonilla.

José Adrián Champu Bonilla encabeza la escuadra de Colono Bikestation Clips, quien tendrá a Daniel Bonillla como líder del grupo y será secundado por Jason Huertas, Sergio Arias, Sebastián Moya, Minor Rojas, Elías Vega y Emanuel Castro, quienes desean ser protagonistas. Daniel tiene muy claro que los ojos estarán sobre él como el campeón que aún no defiende su trono.

“La verdad estoy muy ansioso y motivado por correr la Vuelta, ahora que regresa. Si al final no logramos revalidar el título como es el objetivo, me voy contento porque volvimos a correrla, por poderlo dar todo en la carretera, por representar mis marcas patrocinadoras y dar espectáculo para que el ciclismo de nuestro país siga creciendo”, comentó Bonilla.

Años que se pierden Copiado!

El oriundo de Paraíso de Cartago es consciente que los dos años que no se realizó por la pandemia fueron un duro golpe para él, debido a su momento deportivo y su deseo era seguir siendo uno de los referentes del ciclismo costarricense.

“Después de ganar en el 2019, la verdad estaba muy motivado y venía con ese chip de seguir ganando, de continuar siendo protagonista. En mi mente estaba llegar muy bien al Panamericano de ruta, ir bien a la Vuelta a Guatemala, pero con la pandemia todos los eventos se suspendieron y al final si nos ponemos a pensar siente que fueron dos años que uno pierde”, recordó Bonilla.

Daniel indicó que actualmente se encuentra en una etapa de madurez deportiva y los dos años que no pudo competir fueron para él muy duros, porque se sentía físicamente bien y con proyectos a mediano plazo que finalmente no pudo desarrollar.

Incluso, al no haber competencias, Daniel tuvo que buscar empleo con el fin de buscar el dinero para llevar el alimento a su hogar.

“Con la crisis del 2020 y al no poder correr tuve que buscar empleo. Allí me abrieron las puertas la familia de Bikestation con la cual laboré desde julio de ese año. Estuve ligado a una de sus tiendas y me mantenía trabajando con las bicicletas, que es lo que a uno le apasiona y me permitió conocer los enfoques y objetivos de la marca. Estoy muy agradecido con ellos”, manifestó Bonilla.

El monarca del giro a la tica 2019 confesó que de octubre pasado, donde fue cuarto en la Vuelta San Carlos a la fecha, bajó tres kilos de peso, siempre cuidando su forma física por lo que confía en llegar en la condición óptima para la máxima competencia ciclística costarricense.

“Estuve trabajando con la nutricionista Karla Barrenechea y también la de mi equipo, cuidando los índices de masa muscular, la alimentación, el descanso, los entrenamientos y en la Vuelta a Chiriquí, Panamá, nos sentimos muy bien. Estuvimos peleando el liderato y estoy seguro que el equipo será protagonista y vamos a luchar por estar en las mejores condiciones durante la Vuelta”, declaró Bonilla.