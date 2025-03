¡Cali, histórico e imponente!: Carlos Muñoz gana en Barbados y queda a las puertas del Tour Mundial

Su buen desempeño en el torneo Barbados Surf Pro permitió a los costarricenses Carlos Cali Muñoz y Leilani McGonagle clasificarse para los Challenger Series 2025, considerada la segunda división del surf en el planeta, solo por detrás del Tour Mundial.

Precisamente, los primeros clasificados de los Challenger Series, que inician el próximo 2 de junio en Australia y se extienden por Sudáfrica, Estados Unidos y Portugal hasta octubre de este año, cuando finalizan en Río de Janeiro, Brasil, tendrán la oportunidad de acceder al Tour Mundial, donde compite la tica Brisa Hennessy.

Cali Muñoz se coronó campeón en Barbados tras vencer en la final al mexicano Sebastián Williams, con una combinación de 16.77 puntos, sumando así 5,000 puntos, suficientes para asegurar su boleto a los Challenger Series.

“No puedo creerlo. Toda mi vida he soñado con ganar un torneo de este calibre y todo salió perfecto. Me he sentido muy bien aquí, la gente me ha tratado increíble, sentía que estaba compitiendo por Barbados también”, comentó Muñoz en un comunicado de prensa enviado por la Federación de Surf de Costa Rica.

Cali ha tenido un gran arranque de temporada, al llegar a las finales de la primera fecha del Circuito Nacional de Surf Banco Lafise 2025, en Cieneguita de Limón, y ganar la segunda en Santa Teresa de Cóbano.

“Le agradezco mucho a todas las personas que me apoyaron, a mis amigos que están aquí, a mi familia, que los extraño, y a Dios, que hace todo esto posible”, expresó Muñoz al salir del agua mientras era alzado en hombros.

Leilani McGonagle con gran ambiente

Mientras tanto, Leilani McGonagle también brilló en Soup Bowl, ganando tres series durante la semana y llegando hasta las semifinales, donde se quedó con el tercer lugar del evento, asegurando así su cupo en el torneo internacional.

“Quiero agradecer a todos los que han estado apoyando. Aquí en la playa somos bastantes ticos. La verdad, ellos hacen que esta experiencia sea muy buena. ¡Pura vida a todos y gracias!”, declaró la representante de Pavones en la transmisión oficial.

El Barbados Surf Pro fue la última parada de los Qualifying Series en la región de Norteamérica, antes del corte de clasificación a los WSL Challenger Series.

Otra costarricense que llegó hasta el último día de competencia fue Rachel Agüero, de Jacó, quien avanzó hasta las semifinales de la categoría Junior Tour, siendo la única latina entre las ocho mejores de la división.

La bandera de Costa Rica fue protagonista desde la primera ronda, con las maniobras de Andreas Schneider (local de Santa Teresa) y Romeo Stone (oriundo de Nosara), quienes ganaron sus primeras rondas.

En otros resultados:

Óscar Urbina se despidió en Ronda 3.

Andreas Schneider, Darshan Antequera, Jair Pérez y Romeo Stone avanzaron a Ronda 4.

Sam Reidy se despidió en Ronda 5.

Rubiana Brownell, finalizó en Ronda 2.

Rachel Agüero, llegó a octavos de final.