Cafetero domina la Gatorade Tamarindo Beach Marathon

El colombiano Andrés Ruiz se adjudicó el primer lugar en la 17.ª edición de la Gatorade Tamarindo Beach Marathon, que se corrió este sábado 7 de setiembre con la participación de 2.000 corredores en las diferentes categorías.

El atleta cafetero registró un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 51 segundos, superando por un margen considerable al segundo lugar, ocupado por Rodrigo Víquez, quien cronometró 2 horas, 43 minutos y 19 segundos.

“Estoy muy agradecido de poder estar en Costa Rica una vez más y ganar una competencia. La humedad jugó un papel importante, pero estoy contento de que se pudo correr bien pese al clima”, comentó Ruiz al finalizar la carrera en un comunicado de prensa enviado por el periodista Steven Oviedo.

En la rama femenina, la ganadora fue la costarricense Elizabeth Hernández, quien corrió con una reciente torcedura en el tobillo, pero eso no le impidió detener el cronómetro en 3 horas, 41 minutos y 56 segundos.

Hernández, quien participó en el Campeonato Xterra 2024, realizado hace dos semanas en Las Catalinas, sufrió una lesión y al llegar a la meta cayó al suelo debido al dolor y al esfuerzo realizado.

“Podría decir que es mi carrera favorita del año, es muy significativa para mí. La verdad, no me lo esperaba. Es una ruta muy retadora, con un clima difícil, y la lesión me provocó molestias durante gran parte del recorrido”, detalló Hernández.

La competencia inició a las 4 a. m. en el sector de Tamarindo, con la salida de las categorías de 21, 30 y 42 kilómetros, tanto en masculino como en femenino.

Posteriormente, 25 minutos después, arrancó el grupo de cinco y diez kilómetros, con el objetivo de facilitar el tránsito en carretera para los 2.000 atletas.

La categoría de 30 km fue ganada por Sandro Ezeta en masculino, con un tiempo de 1 hora, 48 minutos y 47 segundos, mientras que en femenino la vencedora fue Mariana Villalobos, con un crono de 2 horas, 20 minutos y 27 segundos.

Los 21 kilómetros fueron para Eric Villalobos, en varones, con una marca de 1 hora, 15 minutos y 55 segundos, mientras que en femenino la ganadora fue Diana Bogantes, con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 58 segundos.

Por su parte, los 10 kilómetros fueron ganados por Hernán Briceño en masculino, con un tiempo de 35 minutos y 34 segundos, y Kattia Naranjo en femenino, con un tiempo de 40 minutos y 46 segundos.

Finalmente, los 5 kilómetros fueron para Joshua Fernández, en masculino, con un crono de 17 minutos y 43 segundos, e Isabel Flores, en femenino, con un tiempo de 21 minutos y 52 segundos.

La Gatorade Tamarindo Beach Marathon es una de las carreras más exigentes del calendario de atletismo nacional.