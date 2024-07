Brisa Hennessy luchó por casi un año con sus trastornos de salud para soñar con una presea olímpica

Brisa Hennessy recobró la sonrisa en febrero pasado, cuando volvió a competir en el Tour Mundial y tuvo plena confianza de que podría estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, sus segundas olimpiadas representando a Costa Rica, después de participar en Tokio 2020.

Después de las justas de hace cuatro años, donde se ubicó quinta, Brisa fue diagnosticada con un adenoma de la glándula pituitaria, por lo que padeció serios problemas de salud, los cuales enfrentó con mucho valor.

Aumentó de peso (nueve kilos en seis meses) y tuvo problemas de equilibrio, lo que la obligó a retirarse del Tour Mundial en abril del 2023

Desde entonces, la joven de 24 años inició una serie de tratamientos con médicos especialistas, con el fin de continuar con su carrera deportiva y cumplir su anhelo de darle una medalla a Costa Rica en la disciplina del surf.

La nacional debutará en las justas este sábado 27 de julio, a 15.000 kilómetros de París, en Tahití, la mayor isla de la Polinesia Francesa. Ahí, en la ola de Teahupo’o, enfrentará en la primera ronda a la francesa Johanna Defay y la nicaragüense Candelaria Resano, en el quinto heat eliminatorio, a las 3:48 p. m.

De ubicarse entre las dos primeras de su ronda eliminatoria, avanzará a la segunda ronda, que se disputará el domingo 28 de julio a las 11 a. m.

Brisa Hennessy con buenas sensaciones en Tahití

Este año, en la sexta fecha del Tour Mundial que se realizó en Tahití, Brisa fue segunda en una electrizante final, por lo que sueña con volver a estar en el podio, esta vez en la competencia olímpica, y poder darle una presea a nuestro país.

“Estoy muy agradecida por esta oportunidad de representar a mi hermosa bandera y darles una medalla. Agradezco todo su apoyo”, comentó Hennessy desde Tahití, en un video proporcionado por el Comité Olímpico este viernes 26 de julio, luego de una pequeña ceremonia de inauguración que se realizó en la isla.

En el año de su regreso al Tour Mundial, la oriunda de Matapalo de Golfito se sitúa en la tercera casilla de la competencia. Cuando restan las paradas de Brasil y Fiji, tiene amplias posibilidades de colarse en la gran final del campeonato, donde las cinco mejores disputarán el título, del 6 al 14 de septiembre en California, Estados Unidos.

“De verdad tengo que respirar profundo y decirme que he enfrentado mis miedos, de verdad he trabajado en el crecimiento personal. Tomar la decisión de si quiero o no competir, pero en medio de toda esta aventura con mi salud. Se trata de un estado mental y me he rehusado a ser la víctima, a sentir miedo y a pensar en las cosas que me llevan abajo”, confesó Hennessy semanas atrás, luego de su retorno a la competencia.

Brisa también abrió su corazón, cuando el 20 de abril de 2023 dio a conocer que desde los 16 años sufre de un trastorno dismórfico corporal, que es una enfermedad mental en la que se perciben defectos en la apariencia que no pueden ser vistos por los demás, por lo que siempre batalló para sentirse mejor y alcanzar sus metas dejando atrás sus enfermedades y trastornos.

Por su parte, el entrenador de Brisa, Kahea Hart, aseguró desde Tahití que su pupila se encuentra muy concentrada y lista para entrar en competencia, con una gran confianza tras su gran temporada en el Tour Mundial.

“Sin duda vamos por la medalla de oro. Ella (Brisa) ya compitió en dos ocasiones acá y quedó segunda. La ola le va muy bien. Confiamos en subirnos al podio y quedarnos con el primer lugar”, comentó Hart, quien la acompaña junto a los padres de la atleta, Kathie y Mike.