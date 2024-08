Brisa Hennessy está destrozada, asegura su mamá

La surfista Brisa Hennessy encontró en sus padres, Katie y Mike Hennessy, el apoyo y la comprensión después de finalizar en cuarto lugar en el torneo de surf femenino de los Juegos Olímpicos en París 2024.

Brisa perdió la semifinal ante la brasileña Tatiana Weston-Webb. Además, en la lucha por la medalla de bronce cayó ante la francesa Johanne Defay, lo que la dejó sin el tercer lugar de la competencia y sin la oportunidad de darle una medalla a Costa Rica.

LEA MÁS: Brisa Hennessy bañada en lágrimas da gracias a Costa Rica en medio de su desconsuelo

Este martes 6 de agosto, Brisa y su familia empacaron sus maletas, ya que debe volar a Fiji para disputar la última fecha regular del Tour Mundial, que arranca el próximo 20 de agosto en Cloudbreak, Fiji, según explicó su madre Katie Hennessy.

“Brisa está un poco triste, está destrozada porque no pudo cumplir el sueño para su precioso país. Le dolió mucho no ganar una medalla. Aún se siente afligida por no cumplir con su objetivo”, confesó la orgullosa mamá a La Nación.

Katie indicó que el oleaje estuvo muy complicado, que las grandes olas que se esperaban en la región de Teahupoʻo, Tahití, no llegaron y eso perjudicó a su hija, quien tenía mucha confianza luego de haber realizado un campamento durante un mes como parte de su preparación.

La madre de Brisa también agradeció el apoyo de los costarricenses a través de las redes sociales, lo que motivó a su hija a dar lo mejor de sí y sentirse apoyada.

LEA MÁS: Errores acaban con ilusión de Brisa Hennessy de darle una medalla a Costa Rica

“A la gente de Costa Rica le agradezco de todo corazón. Es un viaje de vida que hemos emprendido y estamos tan agradecidos y bendecidos por todas esas muestras de cariño a Brisa. Ella nunca estuvo sola, siempre estuvo acompañada por todos los ticos en la competencia”, agregó Hennessy.

Brisa Hennessy vuelve al mar

En declaraciones a Repretel Canal 6 y al Comité Olímpico Nacional, este lunes la joven surfista de 24 años no pudo ocultar su dolor y aseguró estar triste, pues deseaba darle una alegría a Costa Rica.

Brisa Hennessy no tendrá tiempo para estar triste o seguir afligida por no ganar medalla en París 2024, pues su próxima parada es en Fiji, donde debe competir a partir del 20 de agosto en el Tour Mundial para consolidar su tercer puesto, de cara a la gran final del evento que se realizará desde el 6 de setiembre en California, Estados Unidos.

Katie Hennessy explicó que el compromiso del Tour Mundial, por el momento, les impide regresar a Costa Rica en los próximos meses.

LEA MÁS: Brisa Hennessy vs. Tatiana Weston-Webb: historias paralelas que llevaron a un duelo olímpico

“Nos encantaría volver a casa, pero necesitamos ir a Fiji con el fin de entrenar para la final del evento. Necesitamos asegurar la clasificación para la final del Tour, donde solo van cinco. Es muy importante para Brisa”, admitió la mamá.

Brisa es actualmente tercera en el ranquin del Tour y solo los primeros cinco atletas clasifican a la gran final en los Estados Unidos. En el 2022, la tica avanzó a la final y concluyó en la quinta casilla.

La surfista tica suma 41.630 puntos y es superada en el escalafón por la líder, la estadounidense Caitlin Simmers, con 48.185, y su compatriota Caroline Marks, con 42.490, quien se proclamó campeona olímpica en París 2024. A la tica le siguen la australiana Molly Picklum con 39.390 y la hawaiana Gabriela Bryan con 38.595.

El primer lugar de cada fecha gana 10.000 puntos, el segundo 7.500 y los semifinalistas 6.085, por lo que la nacional debe garantizarse al menos llegar a semifinales para pelear la segunda casilla.

De acuerdo con la reglamentación, en la final del Tour Mundial, la líder general queda sembrada para la final. Mientras tanto, la quinta clasificada disputa un heat con la que se ubica cuarta y la vencedora se enfrentará a la tercera clasificada.

La triunfadora entre la ganadora de la primera serie y la que se ubicó tercera, tendrá un enfrentamiento con la que se posicionó en la segunda posición. Una vez que se defina la ganadora de la serie anterior, queda lista para medirse ante la líder de la temporada por el campeonato del Tour.