Brisa Hennessy da a conocer enfermedad mental que la aqueja desde los 16 años en un emotivo mensaje

La surfista costarricense Brisa Hennessy, quien clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, abrió su corazón y en un emotivo mensaje dio a conocer el padecimiento de una enfermedad que la aqueja desde los 16 años y con la cual lucha diariamente.

Brisa, a quien el año anterior se le había diagnosticado un adenoma de la glándula pituitaria, confesó en sus redes sociales un problema que viene arrastrando desde hace siete años y por el cual fue tratada y ha buscado superarlo.

“Desde los 16 años sufro por mi imagen corporal, dismorfia, y tuve un trastorno alimentario que duró casi tres años. En el proceso perdí mi menstruación durante dos años y fui por un camino bastante tóxico”, escribió Hennessy en su Instagram.

El trastorno dismórfico corporal es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia que parece menor o que no puede ser visto por los demás.

Las palabras de la atleta tica, quien fue quinta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sorprendieron al mundo del surfing, que le brindó su apoyo y reiteró su valentía por afrontarlo y tratar de salir adelante así como de su adenoma de la glándula pituitaria, la cual padece en la actualidad.

“He sufrido de niebla mental, energía increíblemente baja, he ganado nueve kilos en tan solo seis meses y he visto con mis ojos cómo cambiaba mi cuerpo. Siendo mujer y atleta, lucho contra esto todos los días. Pero aunque me vea más grande, ahora tengo una conciencia y un aprecio de mi cuerpo que jamás pensé que tendría”, explicó Hennessy sobre su problema debido al adenoma.

“No importa el aspecto que tenga la vida de alguien desde fuera. Todo el mundo tiene una batalla de la que no sabemos nada. Ahora lo sé y lo veo. Si bien hay muchos días buenos, siento que estoy constantemente en una batalla con mi mente y mi cuerpo y a veces quiero rendirme” añadió.

Brisa reconoció que se refugió en la poesía para sobrellevar sus enfermedades y no darse por vencida para alcanzar sus objetivos deportivos.

“Si bien ha sido el momento más difícil de mi vida, he ganado más amor propio y perspectiva de lo que jamás hubiera alcanzado sin pasar por esto. Si pudiera dar algún consejo: intenta comprender tus ciclos, la importancia de cómo afrontar el estrés, practica más el amor propio, se más amable incluso en los momentos más difíciles y rodéate de la gente adecuada. No estás solo. Si alguien está pasando por algo similar, que no dude en comunicarlo. Les envío todo mi amor”, escribió Hennessy.

En la actualidad Brisa se encuentra compitiendo en la sexta parada del Tour Mundial, donde superó la ronda de eliminación y avanzó a los octavos de final en Margaret River, Australia.

Su siguiente rival será la estadounidense Caroline Marks, sexta del ranquin. Actualmente, Brisa está en la posición 12 y debe meterse entre las 10 primeras para clasificar al Tour del 2024. Eso también le daría un cupo para seguir participando en lo que resta de la temporada.