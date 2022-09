Brisa Hennessy confía vencer inesperada enfermedad en Costa Rica

Brisa Hennessy atendió a los medios de comunicación este miércoles en el Hotel Grano de Oro, en San José. (Lilly Arce Robles.)

Ese sexto sentido que tiene toda madre, le hacía sospechar a Kathie Hennessy que algo no andaba bien con su hija Brisa. La veía decaída, no estaba perdiendo peso, a pesar de las duras sesiones de entrenamientos y tenía sus facciones inflamadas.

Después de ser líder durante tres fechas del Tour Mundial, Brisa lucía cansada, extenuada por la larga temporada, pero aún así logró el mejor rendimiento en sus tres años como integrante del Tour Mundial, el torneo profesional de surfing más importante del planeta, clasificándose en la cuarta posición general y llegando a la final a principios de setiembre, en California, Estados Unidos.

Luego de competir en la última parada del Tour, celebrada en agosto, en Tahití, Kathie y Brisa tomaron la decisión de ver a un médico y realizarse una serie de exámenes para conocer su actual condición. Los estudios revelaron que tenía un problema de tiroides.

La atleta, que se encuentra de vacaciones en Costa Rica, junto a su mamá, confesó que empezó la batalla por ganarle a la enfermedad, la cual atribuye en gran medida al estrés y la presión por competir en el Tour. Espera que su estancia en el país le permita relajarse, mantenerse sana y estar mucho mejor de salud de cara a la nueva temporada del Tour, que arrancan en enero.

El surfear con niños en Jacó, Garabito, y vacacionar en su querido Matapalo, donde confesó tener un lote donde espera empezar a construir una casa muy pronto, son los “remedios caseros” que espera poner en práctica para mitigar la enfermedad y superar sus objetivos en el Tour Mundial 2023.

“He tenido problemas con mi salud, con mi tiroides. Por lo que espero tener este tiempo para descansar. Fue una temporada muy extensa, con mucho estrés, por lo que es importante el descanso y poder relajarme. De momento, gracias a Dios estoy bien, pero hay cosas con mi salud qué debo cuidar para el futuro”, comentó Brisa.

“En realidad no sé qué es exactamente, pero los médicos que me atienden en California me indicaron que debo descansar. Creo que todo se debe al estrés, el cansancio por una temporada tan larga de este año. Lo primero será comer muy sano, a lo mejor comer mucho gallopinto y pasarla bien con mis padres en Matapalo donde soy muy feliz”, explicó.

Las personas que tienen problemas de tiroides o hipotiroidismo leve, pueden sentirse bien y no tener síntomas como hinchazón en la cara, letargo, aumento de peso, frío, disminución de la frecuencia cardíaca, estreñimiento, depresión y debilitamiento del cabello.

Para combatir la enfermedad la persona afectada puede recurrir al yodo radiactivo, que incluso se puede consumir por vía oral. Al ser absorvido por la glándula genera una reducción de la misma y hace que desaparezcan los síntomas. Igual se pueden prescribir medicamentos antitiroideos, betabloqueadores y finalmente la cirugía tiroidectomía.

Sanar en su hogar

Brisa tiene claro que su carrera deportiva no corre peligro, que con descanso, una buena alimentación y el amor de su familia puede recuperarse. Además, un nuevo proyecto personal la motiva.

“Compré un lote en Matapalo y quiero hacerme una casa para venir de vacaciones y en el futuro, por qué no, venir a vivir al país que amo. Está frente al mar, y me encanta porque una vez terminado puedo salir y surfear todo el día con mi famil”, manifestó Hennessy.

“Me gustaría que mi casa tenga una cocina muy grande porque me gusta cocinar. Creo que esa sería la parte más grande de mi hogar. Después no importa que sea pequeña. Es uno de los proyectos que tengo y espero empezar a construirla en enero del próximo año”, añadió.

Brisa no oculta su deseo de estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, a los cuales calificaría si permanece entre las ocho primeras atletas del Tour Mundial en el 2023.

“Para mí sería un gran honor volver a representar a Costa Rica en una Olimpíada. Compartir con atletas como Andrea Vargas y Kenneth Tencio. Me encantaría estar de nuevo con Leilani McGonagle y Cali Muñoz. Es una gran experiencia y me encantaría mejorar el quinto lugar de Tokio y pelear por una medalla para Costa Rica”, sentenció Hennessy.