Brisa Hennessy aún se siente abrumada por cariño de ticos en Juegos Olímpicos

Cortesía Brisa Hennessy confesó que su deseo era tener el mejor desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio, con el fin de que los ticos se sintieran orgullosos de su participación. Fotografía: Cortesía

Después de lograr el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, la surfista Brisa Hennessy viajó a México, donde empezará a competir la próxima semana con el fin de sumar puntos que le permitan mantenerse en el Tour Mundial, el máximo evento del surfing en el planeta.

Brisa, quien nació en San José, se crió en Matapalo de Puerto Jiménez y a los nueve años se marchó a Hawái con su familia, aún se siente abrumada por el cariño y el apoyo que le mostraron los costarricenses durante su competencia, por lo que aprovechó la conversación con La Nación para agradecer las muestras de cariño y aseguró sentirse muy orgullosa de representar al país.

¿Cómo describiría la sensación de representar a Costa Rica en unos Juegos Olímpicos?

Fue muy especial tener la oportunidad de representar a Costa Rica en los Juegos Olímpicos, algo con lo que sueñas cuando eras niño.

¿Qué significa ser la quinta mejor surfista en el máximo evento deportivo del planeta?

Por supuesto que quería traer una medalla a Costa Rica, pero estoy contenta con mi desempeño y de haber competido contra los mejores atletas del mundo.

¿Le afectó el oleaje que se le presentó en el evento?

Siento que en cada heat las olas eran diferentes. A veces fue difícil, pero estábamos muy contentas de tener olas y dimos nuestro mejor esfuerzo para clasificar y dejar a Costa Rica en alto.

¿Cuál fue su mejor momento en las olimpiadas?

Mi momento favorito fue participar en la ceremonia inaugural. Estar con el increíble equipo de Costa Rica, rodeada de los mejores atletas del mundo, definitivamente fue el momento en el que me sentí por fin como una atleta olímpica.

¿Cuánto disfrutó la convivencia con los otros atletas ticos, conocerlos y estar con ellos en la Villa?

Fue muy especial estar con los atletas ticos. Tengo mucho respeto y admiración por cada uno de ellos. Todos son atletas increíbles y personas increíbles.

Representó a Costa Rica en mundiales, Panamericanos y otros torneos muy importantes, pero ¿qué tan diferente fue esta vez para Brisa?

Fue uno de los mayores honores que he sentido, poder representar a Costa Rica en el escenario deportivo más grande del mundo. Fue muy emotivo para mí y algo que realmente recordaré para siempre.

¿Qué significó compartir la experiencia de los Juegos Olímpicos con Leilani McGonagle?

Estoy muy agradecida de que estuviéramos allí juntas. Ella es alguien a quien admiro y es una de mis buenas amigas. Así que poder apoyarnos mutuamente y experimentar la magia de los Juegos Olímpicos juntas fue muy especial.

¿Cómo tomaron la noticia de que Carlos Cali Muñoz tuvo la oportunidad de competir en la olimpiada, pero al final no lo logró por atrasos en los vuelos?

Fue muy difícil saber que Cali tuvo la oportunidad y que no llegaría a tiempo. Se merecía mucho la oportunidad, pero sé que vendrán cosas buenas para él.

Antes de las olimpiadas muy pocos conocían a Brisa, pero el día de su última competencia todos los ticos seguían la transmisión del evento, estaban emocionados y deseaban que ganaras.

Tener el apoyo de tantos ticos es el mejor regalo que he recibido. Mi participación en los Juegos Olímpicos fue para enorgullecer a Costa Rica. Mi corazón está lleno de mucho amor y gratitud por la hermosa gente que me apoyó. No tengo palabras para describir lo especial que es el sentimiento.

¿Pudiste sentir ese cariño de los ticos durante y después de la competencia?

Pude sentir todo el amor y el apoyo de los ticos y eso me dio la fuerza y la motivación extra cada día para dar lo mejor de mí. Surfeaba para ellos, quería que se sintieran orgullosos. No podía creer la cantidad de amor y mensajes que recibí. Solo quiero dar las gracias a todos los que me escribieron. Realmente significaba muchísimo.

¿Le sorprendió el cariño de los ticos que hoy más que nunca la admiran?

Sigo pensando que es un sueño. Los ticos tienen los corazones más hermosos y para ellos compartir su amor conmigo es tan especial. Me siento muy honrada.

¿Qué mensaje les das a todas esas personas que te apoyaron y te desearon lo mejor?

Todos ustedes son mi mayor inspiración y motivación. En cada competencia tendré la fuerza y la pasión por todos ustedes. Gracias de todo corazón. Espero hacerlos sentir orgullosos y compartir el pura vida alrededor del mundo.

La surfista Lisbeth Vindas, quien tiene una escuela de surf en Jacó, Garabito, comentó que ahora se acercan niñas que desean ser surfistas como Brisa y Lelani. ¿Qué significa para usted?

¡No puedo creer eso. Me siento muy halagada, es una gran motivación y espero que esas chicas amen el surf como yo y puedan representar a Costa Rica en el futuro.

¿Qué ha hecho en estos días, después que terminó su participación en los Juegos?

Fui a México a ver a mi mamá y a mi papá por unos días. Los extrañé tanto que ha sido tan especial compartir este tiempo con ellos. La familia es todo para mí.

¿Tienes pensado visitar Costa Rica próximamente?

Tengo muchas competencias en los próximos meses, pero voy a hacer todo lo posible por volver a Costa Rica.

¿Ahora cuáles son sus próximas competencias, cuál es el calendario de eventos?

Las dos próximas competencias son en México y Tahití. Luego tengo una en California, dos en Europa y termino el año en Hawái. Debo sumar puntos para continuar en el Tour Mundial, por lo que serán eventos muy exigentes.