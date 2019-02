“Agradecerle a todos los que vinieron, al rival por haber venido, es un rival de 17 peleas, no es un bulto como los que traen siempre a Costa Rica. Me da mucha satisfacción de que estamos empezando con el pie derecho. Ahora a seguir entrenando, el lunes volver a los gimnasios con mi preparador físico. No hemos ganado nada este es solo el comienzo”, dijo Medallita en la transmisión de TD+ al finalizar la pelea.