Borussia futsal alcanza bicampeonato y técnico lo dedica a familiares fallecidos por covid-19 y a dirigentes prepotentes

Luego que la temporada del 2020 de la Liga Premier de futsal fuera declarada desierta por la pandemia de la covid-19, el quinteto de Borussia volvió para reclamar su título y coronarse campeón de la campaña del 2021 en una gran final ante Hatillo Futsal.

Tras perder el juego de ida 2-1 de la final, los dirigidos por el entrenador y médico Esteban Jiménez demostraron todo su potencial y ante el apoyo de su gente, en el Gimnasio de la Villa Olímpica de Desamparados, golearon 4 -0 a los de Hatillo para alcanzar el bicampeonato.

El capitán Edwin Chino Cubillo abrió la cuenta para los locales en el primer tiempo y en el complemento una anotación de Andrey Pérez y un doblete de Josué Jiménez completaron la goleada para dejar el marcador global 5-2 a favor de los anfitriones y sumar una corona más en sus vitrinas.

En medio del festejo y la algarabía de la celebración, el entrenador Esteban Jimenez recordó los malos momentos, cuando el equipo no podía entrenar debido a las restricciones sanitarias por la pandemia y al mismo tiempo la poca fe que muchos tienen en su proyecto, el cual en los últimos años se ha convertido en un oasis para la juventud desamparadeña.

Cortesía: Lifutsal Borussia Futsal celebró a lo grande un nuevo campeonato de la Liga Premier, que lo ratifica como el mejor equipo del país Cortesía: Lifutsal

“Volver después de la pandemia creo que es muy significativo para nosotros. Perdimos gente importante, yo en lo personal perdí compañeros de trabajo, perdí familiares y al final para ellos está dedicatoria, porque siempre estuvieron presentes con nosotros y hoy desgraciadamente no están aquí. Familias de jugadores que también fallecieron que siempre han apoyado”, recordó Jiménez en la transmisión de TD+.

“Para la gente que no cree y que no ha creído, es una muestra de cómo se trabaja y cómo se debe trabajar. Hay gente mezquina que no cree en los procesos y Borussia es una muestra, no solo a nivel de futsal, sino a nivel de cualquier deporte de cómo se tiene que trabajar en este país. Es una muestra para todos los dirigentes, incluyendo a los prepotentes que nos gobiernan, definitivamente”.

El estratega, quien logró su quinto cetro al frente del equipo, destacó la juventud de su escuadra y como, ante la ausencia de jugadores experimentados por lesión, los jóvenes sacaron la cara y le dieron un nuevo cetro al equipo.

“Ustedes vieron el desequilibrio de los jóvenes, su esfuerzo y coraje en la cancha, estuvieron listos para competir y disputar el campeonato. Cada vez estamos más fuertes, para derrotarnos van a tener que trabajar horas extras porque Borussia va seguir por el mismo camino eternamente”, afirmó Jiménez.

Enseñanza a los jóvenes

Por su parte, Chino Cubillo, quien alcanzó su sétimo cetro en la Liga Premier, confesó que pasaron un año muy difícil sin competir por la pandemia y desde que el Ministerio de Salud les dio el visto bueno para entrenar solo pensaban en volver a ganar el título, después de ganarlo en 2019.

“Hatillo era el indiscutible favorito por los jugadores de la Selección que tenían, pero eso no es lo que cuenta, sino el pundonor de los jóvenes. Esto le enseña a la liga menor que si trabajan va a seguir los mismos pasos que nosotros. Creo que estaré aquí hasta que el doctor y mi cuerpo lo decida y espero estar al nivel de mis compañeros”, admitió Cubillo.

Por su parte, Josué Jiménez, autor de un doblete, tenía claro que revertir el marcador estaba al alcance del equipo y no dudo en señalar que siempre confiaron en hacerlo.

Las ganas sobraban. Nosotros desde el primer partido sabíamos que en casa debíamos venir a morir, porque no habíamos perdido nada No nos dejaron vivos, porque nunca estuvimos muertos. Vinimos a jugar lo que habíamos jugado todo el año y hoy podemos gozar, porque esta es la mejor institución del país. Las anotaciones fueron una bendición”, comentó Jiménez.