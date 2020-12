“Ortiz llegó un día donde estaba entrenando y me llamó aparte, lo cual me extrañó. Aquello fue como un sueño hecho realidad, conocer al Big Papi. Era algo de otro nivel. Me explicó que conocía lo que estaba pasando y me contó que para él tampoco las cosas fueron fáciles y que el béisbol era un deporte muy complicado. Me aconsejó, me impulsó que siguiera adelante, que no me rindiera y así fue. Cómo dije, sus consejos fueron fundamentales”, señaló Pérez.