Bailarina australiana de breakdance se retira tras críticas y convertirse en meme en París 2024

La bailarina de breaking Rachael Gunn, conocida como Raygun, anunció su retiro definitivo de las competencias tres meses después de su controversial participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sus presentaciones, que incluyeron movimientos inspirados en canguros, no solo llamaron la atención sino que se viralizaron en redes sociales, generando una ola de memes y comentarios que la llevaron a tomar esta decisión.

Rachael Gunn, viral en París 2024, se retira del breaking tras controversias

En una entrevista con la radio australiana 2DAY, Gunn explicó que el retiro responde al agotamiento emocional que le produjo la competencia y las reacciones negativas. “No voy a competir más. Quería seguir, pero ahora es muy difícil entrar en batallas. Aún practico breaking en mi sala junto a mi esposo, pero fue todo bien aburrido. No tenía control alguno sobre cómo me percibían o quién era yo”, expresó la atleta.

Gunn se convirtió en una celebridad en Australia luego de su participación en París, donde no logró ganar ninguna de sus batallas. En setiembre, su notoriedad creció al ser ubicada en la cima del ranking mundial de la Federación Mundial de Danza Deportiva (WDSF). Sin embargo, su posición generó una polémica en la comunidad del breaking, y el vicepresidente de Breaking for Gold USA, Zack Slusser, criticó el ranking de la WDSF, afirmando que “no tenía ningún mérito real en la comunidad” y que fallaba en reflejar el nivel de los competidores de manera precisa.

