Auto del piloto Danny Formal se incendia en competencia: ‘Tengo algunas quemaduras’

En uno de los momentos más dramáticos de su carrera deportiva, el piloto costarricense Danny Formal se vio envuelto en un accidente en el que su vehículo se incendió y salió de la pista.

El incidente ocurrió este domingo 24 de agosto, durante la carrera de la categoría GTD del IMSA WeatherTech Championship, disputada en Virginia, Estados Unidos.

Tras detenerse el auto, Danny abrió la puerta y salió corriendo para ponerse a salvo, mientras las llamas consumían su vehículo. Posteriormente, se hincó en el césped y pidió auxilio a los miembros de seguridad y bomberos.

El costarricense, mediante señas, dio a entender al público que estaba bien e incluso envió un beso a las graderías, en agradecimiento por el apoyo y la preocupación de los presentes.

Poco después, en sus redes sociales, Danny Formal, ganador de las Tres Horas de Costa Rica en el Circuito Starcars.com del Parque Viva en el 2023, se dirigió a sus seguidores y explicó lo sucedido tras el incidente.

“Todo lo que podía salir mal salió mal, pero todo lo que podía salir bien salió realmente bien. Estoy muy agradecido. Dios me acompañó en ese momento. Tengo algunas quemaduras en los labios y en las mejillas, pero estoy bien”, manifestó Formal.

Danny, quien conducía el auto número 45 en la competencia, también agradeció al equipo de seguridad de la pista por su rápida respuesta, la cual evitó un incidente mayor que pudiera haber puesto en peligro su vida o la de los demás pilotos.