Otros deportes

Auto del piloto Danny Formal se incendia en competencia: ‘Tengo algunas quemaduras’

En un momento dramático, el piloto costarricense Danny Formal salió por sus propios medios de su vehículo en llamas

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Auto de Danny Formal se incendia durante carrera







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Danny FormalCategoría GTD del IMSAWeatherTech Championship
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.